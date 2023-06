Luchthaven Oostende-Brugge zet in op groene mobiliteit en wil wagenpark zo snel mogelijk 100% elektrisch maken

Luchthaven Oostende-Brugge heeft dit voorjaar haar eerste twee elektrische dienstwagens in gebruik genomen. De elektrificatie van het wagenpark past in de doelstelling van de luchthaven om haar CO2-uitstoot tegen 2030 met 30 procent te verminderen.

De introductie van elektrische auto’s is een belangrijke stap om de ecologische voetafdruk van de luchthaven te verkleinen. De nieuwe elektrische auto’s zullen de oude diesel en benzine voertuigen vervangen. Elk dienstvoertuig rijdt op jaarbasis ongeveer 31.000 kilometer en verbruikt 1.800 liter brandstof. De invoering van deze twee elektrische wagens zal de jaarlijkse CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen. De elektrificatie is op ecologisch vlak een mooie stap voorwaarts.

Tegen 2026 moeten alle wagens op de luchthaven elektrisch aangedreven worden, behalve de crashtenders van de luchthavenbrandweer. “Zelf proberen we die transitie al eerder te maken. De aanschaf van deze twee elektrische wagens is een eerste stap in het transitieproces. We roepen alle bedrijven op de luchthaven op om samen met ons de stap naar elektrisch rijden te maken”, zegt CEO Eric Dumas.

Op het luchthaventerrein werden ook twee laadpalen geplaatst en ook op de personeelsparking zijn meerdere laadpalen beschikbaar. De komende jaren wil de luchthaven verder investeren in laadinfrastructuur. “Zo willen we zowel het aantal laadpalen voor dienstvoertuigen als het aantal laadpalen op de betaalparkings verder uitbreiden. Dankzij het zonnepanelenproject zullen deze voertuigen in de nabije toekomst ook opgeladen kunnen worden met 100% groene elektriciteit.”

Daarnaast zet Luchthaven Oostende-Brugge, in samenwerking met haar partners, in op het gebruik van grondafhandelingstoestellen die werken op elektriciteit. Zo maakt het North Sea Aviation Center al gebruik van een elektrische pushback.