Luchthaven Oostende-Brugge wordt op een na grootste zonnepanelenpark van België

Dit najaar plaatst energiebedrijf EnergyVision 66.200 zonnepanelen op de gronden van Luchthaven Oostende-Brugge. De luchthaven wordt hiermee het op een na grootste zonnepanelenpark van België. De panelen hebben een totaalvermogen van ruim 40MWp. Hiermee maakt de luchthaven haar eigen energieverbruik, dat van de luchthaven van Antwerpen én dat van bijna 10.000 Oostendse gezinnen 100% groen.

Vanaf het najaar van 2023 zal energiebedrijf EnergyVision starten met de plaatsing van 66.200 zonnepanelen op de Luchthaven Oostende-Brugge. EnergyVision, dat instaat voor de plaatsing, onderhoud en financiering, investeert 35 miljoen euro in de installatie van het zonnepanelenpark. De zonnepanelen op de luchthaven zullen goed zijn voor een jaarlijkse productie van bijna 37.000 MWh. De productie van de zonne-energie zorgt op jaarbasis ook voor een besparing van 9.600 ton CO2.

Groene stroom voor de luchthaven én de buurt

De opgewekte energie zal in eerste instantie gebruikt worden voor de elektriciteitsvoorziening van de volledige luchthavensite. Dankzij dit project kan de luchthaven werken op 100% groene stroom. Met een jaarlijkse elektriciteitsproductie van bijna 37.000 MWh zal de luchthaven echter veel meer stroom opwekken dan het zelf kan verbruiken. Daarom zal een deel van de opgewekte groene stroom worden afgeleid naar de Luchthaven van Antwerpen. De overige opgewekte stroom zal rechtstreeks naar de buurtbewoners gaan.

“Naast de vergroening van ons eigen stroomverbruik zal de overige energie die we halen uit de zonnepanelen gebruikt kunnen worden door bijna 10.000 gezinnen in de omgeving. Voor ons is het belangrijk dat ook onze buren hiervan kunnen profiteren”, zegt Eric Dumas CEO van Luchthaven Oostende-Brugge.

In een volgende fase worden ook mogelijkheden voor de opslag van energie toegevoegd. EnergyVision en Luchthaven Oostende-Brugge kijken ook al naar de verdere toekomst. Hierbij wordt het plaatsen van kinetische tegels onderzocht waarbij reizigers zelf elektriciteit kunnen opwekken terwijl ze stappen. Zo gaan ze letterlijk vol energie het vliegtuig op.

Meer dan 60 voetbalvelden vol zonnepanelen

De zonnepanelen zullen geplaatst worden op drie verschillende locaties op de luchthaven. De twee grootste zones bevinden zich op de graszones van de luchthaven langs de Duinkerkseweg en aan de overzijde van de landingsbaan. De derde zone bevindt zich op vliegtuigparking Apron 2. De zone waar passagiers van de gates naar het vliegtuig wandelen wordt volledig overdekt en bekleedt met zonnepanelen. Zo kunnen passagiers ook bij regenweer in alle comfort naar het vliegtuig wandelen én wordt er ook nog energie opgewekt. De totale oppervlakte van het zonnepanelenpark bedraagt zo’n 303.864 m2. Dat komt overeen met 61 voetbalvelden vol zonnepanelen. Luchthaven Oostende-Brugge wordt zo het op een na grootste zonnepanelenpark van België.

Duurzaamheidsdoelen Luchthaven Oostende-Brugge

In de context van duurzame ontwikkeling wil Luchthaven Oostende-Brugge zich verder inzetten voor haar duurzame ambities en zich verder ontwikkelen tot een modern mobiliteitscentrum. “Elke nieuwe, groene en innovatieve beslissing die wij nemen heeft ook een positieve impact op de economische groei in de regio. Hiermee wil de luchthaven niet alleen een meerwaarde creëren voor de reizigers door in te zetten op een vlotte en snelle service, maar ook voor haar omgeving”, zegt CEO Eric Dumas.

De introductie van zonne-energie op de luchthaven is een belangrijke stap om de ecologische voetafdruk van de luchthaven verder te verminderen. We werken actief mee aan het Airport Carbon Accreditation program, dat luchthavens wereldwijd CO2-neutraal moet maken tegen 2050. Met dit project zet de luchthaven meteen een grote stap in de goede richting.

www.stroomvantzeetje.be

“Binnenkort lanceren we een aanbod op www.stroomvantzeetje.be. Daarop zullen Oostendenaren – gezinnen, maar ook KMO’s – zich kunnen inschrijven om de opgewekte elektriciteit prioritair te kopen, tegen vaste prijzen, zonder enige prijsstijging, en dat voor zeer lange termijn. Daarnaast zetten we met EnergyVision ook een platform op voor burgerparticipatie: wie wil, kan mee investeren in de installatie, onder de vorm van een lening over 8 jaar met een vaste jaarlijkse intrestvoet van 5%”, zegt Maarten Miechielssens, CEO van EngeryVision.