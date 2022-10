Lichtregimes in Kortrijk al voor 25% aangepast

Sinds 5 oktober past Fluvius op vraag van Stad Kortrijk de branduren van de openbare verlichting aan. De straatverlichting is namelijk goed voor 40% van het stedelijk elektriciteitsverbruik. Om dat aandeel te beperken wordt de openbare verlichting voortaan gedoofd van zondag tot en met donderdag tussen 23 uur en 6 uur. Het elektriciteitsverbruik zal daardoor met 30% dalen. Om de verlichting te kunnen doven, zijn aanpassingen nodig in 600 cabines die stapsgewijs worden aangepakt.

“In het totaal voor Kortrijk zijn de aanpassingen aan de lichtregimes voor 25 procent aangepast. Heule en Bissegem waren eerst en werden reeds uitgevoerd. Nu zijn we bezig in Marke en zitten we aan 36 procent van de aanpassingen. De rest van de gemeenten worden volgens de volgorde afgewerkt, met het centrum van Kortrijk als laatste”, zegt regionale woordvoerder van Fluvius, David Callens. Na Marke volgen Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Kooigem en Kortrijk.

“Na twee weken kunnen we besluiten dat het dus goed vooruit gaat. Volgens ons schema zullen de werken eind november afgerond zijn. Het is moeilijk om concreet aan te geven wanneer waar wordt gestart. Elke week maken we een balans op en een planning voor de week erop want soms gaat het iets trager of – meestal – sneller dan gepland”, zegt Wouter Allijns, schepen van Energie.

Niet alle straatverlichting zal worden gedoofd. In overleg met partners Politiezone VLAS, Agentschap Wegen & Verkeer en de stedelijke cel mobiliteit werden een aantal uitzonderingen op de regel bepaald. Omwille van de verkeersveiligheid wordt de openbare verlichting op de gewestwegen, de R36 en op tien gevaarlijke kruispunten niet gedoofd. Ook de straatverlichting in de kernen van de stad en deelgemeenten blijft branden. Omwille van deze uitzonderingen worden 13.000 van de 16.270 lichten gedoofd.