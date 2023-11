Licht gaat aan op de pier van Blankenberge

In april ging de vernieuwde wandelweg van de pier van Blankenberge opnieuw open voor het publiek. Wandelaars konden afgelopen zomer dus al naar hartenlust over de wandelweg flaneren, maar er moest nog een en ander afgewerkt worden.

Zo stond het plaatsen van de openbare verlichting, de finale fase van het renovatieproject, pas gepland voor in het najaar.

“Dit komt omdat de armaturen speciaal op maat gemaakt zijn en daardoor een langere levertermijn hadden”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

De 188 witte lichtbollen verlichten de volledige wandelweg van de pier. “De witte bollen zijn gemaakt van UV-gestabiliseerd polycarbonaat waarin energiezuinige ledverlichting huist. Een duurzame keuze”, aldus nog burgemeester Prasse.

De verlichtingsarmaturen zijn geplaatst volgens het historisch correcte uitzicht zoals bij de bouw van de pier in 1933. Uiteraard hand in hand met de modernste technologie. Het plaatsen en financieren van de nieuwe openbare verlichting gebeurde via netbeheerder Fluvius in samenwerking met lokaal bestuur Blankenberge.