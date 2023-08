Lendelede zal bezwaar indienen tegen Ventilus: “De huidige plannen treffen ons dríé keer”

Dinsdag start het openbaar onderzoek rond het voorlopig ontwerp van Ventilus en kan tot en met 27 oktober bezwaar ingediend worden. Ook het Lendeleedse gemeentebestuur is dat van plan. “Dit gaat over de gezondheid van onze inwoners”, zegt burgemeester Carine Dewaele. “Het is onze morele plicht om hen bij te staan.”

Lendeleeds burgemeester Carine Dewaele (CD&V) heeft juridische expertise onder de arm genomen om het Ventilusdossier tot in detail te doorgronden. Het gemeentebestuur stelde al in het voorjaar een advocaat aan.

“Wij worden immers drie keer getroffen”, stelt ze. “Er komt een nieuwe bovengrondse lijn langs de noordzijde van Lendelede en hier wordt Ventilus aan het bestaande hoogspanningsstation op de grens met Izegem aangekoppeld. Daarvoor is een uitbreiding van liefst zes hectare op ons grondgebied voorzien.”

“Daarbovenop komt nog eens dat de hoogspanningslijn richting Harelbeke fel verzwaard wordt om de energie te kunnen transporteren. Terwijl die pal boven een woonzone loopt. Dit gaat over de gezondheid van heel veel Lendeledenaren, het is onze morele plicht om hen bij te staan.”

Doekje voor het bloeden

In het voorontwerp is de groene zone rond de uitbreiding van het hoogspanningsstation van vijf naar tien meter uitgebreid, maar dat is volgens de ervaren burgemeester een doekje voor het bloeden.

“De technologie om alles ondergronds te brengen staat aan de voordeur. Er moet enkel nog aangebeld worden. Laat ons dan toch nog wat geduld oefenen”

“Dit is veruit het meest complexe dossier dat op mijn bureau is beland, sinds ik op 1 januari 2012 van start ging. Maar we geven niet op. Op maandag 11 september organiseren we een infovergadering voor al onze inwoners, waar onze raadsman de huidige situatie nog eens tot in detail zal uitleggen. We zullen mensen ook tonen hoe ze bezwaar kunnen indienen.”

Carine Dewaele hoopt dat er alsnog voor een ondergronds tracé wordt gekozen. “Wetenschappers zeggen dat de technologie bijna op punt staat. Ze staat aan de voordeur, er moet enkel nog aangebeld worden. Laat ons dan toch wat geduld oefenen en van Ventilus niet het laatste bovengrondse project maken, maar het eerste ondergrondse. Dát zou pas de juiste keuze zijn.”