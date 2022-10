Lendelede neemt energiebesparende maatregelen: Licht één nacht meer uit en verwarming op 19 graden

Uiteraard moet ook de gemeente Lendelede energiebesparende maatregelen nemen. De gemeenteraad besliste om de straatverlichting tussen 23.30 uur ‘s avonds en 4.30 uur ’s morgens één nacht meer te doven.

“We doen dat al verschillende jaren in de nachten van maandag, dinsdag, woensdag en donderdag”, zegt schepen Rudy Rommens (CD&V). Nu doen we dat ook de nacht van zondag op maandag. Alleen de vrijdag- en zaterdagnacht blijft de straatverlichting branden omwille van de veiligheid in de weekends.”

Evalueren

Het gemeentebestuur besliste ook om in alle gebouwen van de gemeente de verwarming op 19 graden in te stellen. “Misschien kan dat voor de sporthal Steuren Ambacht zelfs nog met 1 of 2 graden minder, omdat daar toch gesport wordt. Na een tijdje zullen we dan die maatregelen evalueren en kijken wat het de gemeente aan energiebesparing oplevert. Volgens experten zou dat toch rond de 7 procent zijn. Wat we met de kerstverlichting zullen doen, moeten we nog bespreken in het schepencollege. Maar Lendelede nam al een aantal maatregelen om energie te besparen. Onder andere door zonnepanelen te leggen op diverse gemeentegebouwen als het gemeentehuis, het Sociaal Thuis…” (IB)