Lendelede blijft zich verzetten tegen het hoogspanning: “We worden drie keer getroffen”

Netbeheerder Elia stelde het Milieueffectenrapport (MER) van de toekomstige Ventilus-hoogspanningsverbinding voor. De locaties van de masten en boven- en ondergrondse lijnen én de vergoedingen voor de eigenaars van de dichts bijgelegen woningen, zijn ook bepaald. Lendelede, met een Elia-station op zijn gebied, is een van zwaarst getroffen gemeenten door het Ventilus-project. “Maar we blijven ons verzetten tegen de plannen van de netbeheerder”, zegt burgemeester Carine Dewaele.

“We zijn in Lendelede drie keer getroffen door dat project”, zegt de burgemeester. “Vanaf de grens met Izegem voorziet Elia een nieuwe luchtleiding die naar het hoogspanningsstation in Lendelede/Izegem leidt. Dat station wordt met 6 hectare uitgebreid óp het grondgebied van onze gemeente. De bestaande luchtleiding die vanaf het hoogspanningsstation richting Avelgem loopt wordt verzwaard.”

“De gemeente en diverse particulieren gingen daar tegen in beroep. Voor ons moet dat traject ondergronds en op gelijkstroom aangelegd worden omdat er dan geen gezondheidsrisico’s zijn voor wie dicht bij het traject woont.”

Zonder gevolg

Een van de bewoners die vlakbij de nieuw geplande lijnen van het Ventilus-project woont is Korneel Verleden, een ingenieur elektrotechniek. “De ingediende bezwaarschriften blijven nog altijd zonder gevolg”, zegt Korneel. “Daarom zet ik, samen met andere mensen uit de buurt, juridische stappen tegen het GRUP Ventilus en later doen we dat ook tegen de bouwaanvraag. Ook de gemeente doet dat. Studies wijzen uit dat het gezondheidsrisico in het geval van het Ventilus-project vooral voor jonge kinderen bestaat.” De situatie in Lendelede is volgens Korneel vrij uniek.

Voor ons moet het traject ondergronds en op gelijkstroom

“Verzwaring van de bestaande hoogspanningsmasten, uitbreiding van het hoogspanningsstation op watergevoelig gebied in Lendelede én een volledig nieuw tracé tussen het hoogspanningsstation en de E403 met elf nieuwe masten. Lendelede heeft al veel masten op zijn grondgebied staan en profiteert niet mee van masten die afgebroken worden op grondgebied Izegem.”

Politieke beslissing

Volgens Korneel is het Mileu Effecten Rapport (MER) in de eerste plaats een politieke beslissing van de Vlaamse regering. “En dat rapport moet die keuze verantwoorden: bij Hilde Crevits in Torhout ondergronds, het basistracé in Izegem (toen nog burgemeester Bert Maertens) schuift alleen maar verder zuidwaarts (honderden meter uit de originele zoekzone) om het van Izegem weg te duwen richting het landelijke Lendelede én geen afdoend onderzoek om de leidingen ondergronds te leggen.”

Compensaties van Elia voor wie op 100 of 300 meter van de hoogspanningslijn woont, zijn er niet. “Er is een vrijwillige opkoopregeling of een vergoeding voor wie er blijft wonen en het wordt niet als een onteigening behandeld waarbij verkopers meer krijgen dan de waarde van hun onroerend goed. En voor landbouwers is het hek helemaal van de dam. Zij moeten kunnen bewijzen welke schade hun bedrijf oploopt vooraleer ze kunnen vergoed worden.”

“Ik ken een geval van een vogel die tegen een hoogspanningslijn vloog en dan tegen een serre terechtkwam en glas brak. Elia argumenteerde dat de vogel evengoed te pletter kon gevlogen zijn omwille van een hartaanval… Dat belooft dus.”

Voor grondgebied Lendelede liggen er in de corridor van 100 m langs de nieuwe lijn 17 woningen. In een corridor van 300 m zijn dat 49 woningen.

Onbegrijpelijk

Voor het nieuwe traject in Lendelede is het volgens Korneel onbegrijpelijk dat men langs de E403 in Izegem naast de autosnelweg ondergronds gaat en de open ruimte in Lendelede schendt.

“Dit gaat in tegen het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, maar die regels gelden blijkbaar niet voor Elia en het departement Omgeving. Het gekozen traject in Lendelede ligt een stuk hoger dan de oorspronkelijke zoekzone waardoor ze in het zicht zal liggen. Voor het uitbreiden van het station zijn er serieuze vraagtekens te zetten bij het innemen van terrein met waterbergend vermogen, die dient als buffer wanneer er te veel neerslag is.”

De gemeente organiseert op 29 april een infovergadering voor alle Lendeledenaren in zaal Den Tap. Daar wordt een stand van zaken gegeven over de bezwaren van de gemeente tegen het Ventilus-project.

