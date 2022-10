Langemark-Poelkapelle dooft verlichting, schakelt fontein uit en verlaagt temperatuur gebouwen

Vanaf maandag 24 oktober wordt de openbare verlichting in Langemark-Poelkapelle gedoofd tussen 23 uur en 5 uur. De monumentverlichting, buitenverlichting van openbare gebouwen en de fontein in de vijver worden permanent uitgeschakeld. De maatregelen komen er naar aanleiding van de energiecrisis.

Het doven van de openbare verlichting gebeurt gefaseerd vanaf maandag 24 oktober. “Dat is bijna een maand eerder dan voorzien”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Tegen het einde van de week zijn alle openbare lichten aangepast. De maatregel komt er naar aanleiding van de energiecrisis. Met het doven van de verlichting kan het bestuur een derde op de energiefactuur besparen.”

Donkere kledij vermijden

“Onderzoek wijst uit dat het doven van de openbare verlichting geen negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid”, vervolgt de burgemeester. “Het is wel belangrijk dat fietsers en voetgangers goed zichtbaar zijn in het verkeer, door bijvoorbeeld hun verlichting aan te zetten, donkere kledij te vermijden en een fluohesje te dragen. Het gemeentebestuur laat intussen wegversmallingen en oversteekplaatsen op het grondgebied nakijken, indien nodig worden ze uitgerust met extra reflectoren en signalisatie.”

Kerstverlichting beperkt

Het lokaal bestuur neemt nog meer maatregelen om de energiefactuur te doen dalen. De monumentenverlichting en buitenverlichting van de gebouwen worden permanent gedoofd. De verlichting aan de Finse piste (sportcentrum Boezingestraat) gaat uit van 23 uur tot 5 uur. Verder beperkt het gemeentebestuur de kerstverlichting door de periode in te korten van 15 december tot 10 januari. De fontein aan de vijver wordt permanent uitgeschakeld, de beluchter krijgt een timer.”

Verwarming gebouwen

De verwarming in de gebouwen verlaagt tot 19 graden en tot 16 graden in ruimtes waar gesport wordt. De temperatuur in de douches wordt een graadje lager gezet. Deze laatste twee maatregelen gelden wel niet voor het woonzorgcentrum. (TOGH)