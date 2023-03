Landbouwer Francky Snaet over Ventilus: “Als dit tracé er komt, ben ik hier weg!”

Wie al eens met de wagen langs de E403 rijdt, heeft ze ongetwijfeld al zien staan ter hoogte van Lichtervelde: de protestborden van Francky Snaet. Nu het tracé lijkt vast te liggen, blijft de landbouwer strijdvaardig. Al houdt hij één slag om de arm. “Als dit er echt komt, wil ik verhuizen”, klinkt het.

Al van in het prille begin is Francky Snaet één van de pioniers van het protest tegen een bovengronds Ventilus. Op zijn landbouwgronden langs de E403 doken de eerste protestborden op en tot op vandaag groeien ze aan. ‘Welke ministers zijn kankerverwekkend?’, ‘NOOIT!’ en ‘Hier geen hoogspanning!’ zijn maar enkele van de duidelijke boodschappen die op de borden staan. Nu de Vlaamse regering vrijdag een tracé lijkt vast te willen leggen en er volgens dat tracé boven zijn boerderij hoogspanningskabels zullen komen te hangen, blijft Francky Snaet strijdvaardig. “Ik wist dat het er op een dag zou van komen. Een ondergronds alternatief hebben ze nooit ernstig willen onderzoeken. Maar ik ben klaar voor een lange juridische strijd. Dit zal een thema worden bij de volgende verkiezingen en wellicht ook bij de verkiezingen daarna”, zegt Francky.

Eens er een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is, zal Francky daar bezwaar tegen indienen. “We kunnen niet anders. Ik zit hier aan beide kanten van de E403 met landbouwgronden, mijn boerderij staat aan de oostkant van de snelweg. Als die palen er komen, dan kan ik mijn bedrijf niet meer deftig uitbaten. De bijen willen daar niet onder vliegen en dus zal de bestuiving van de groenten niet optimaal meer gebeuren. Maar ook voor irrigatie zijn die palen een probleem. Maar het belangrijkste is mijn gezondheid. Die is niet te koop. Ik ben 24 uur op 24 uur op mijn bedrijf, ik ga echt niet constant letterlijk onder hoogspanning staan”, zegt Francky.

Hij hekelt de manier waarop de Vlaamse overheid dit dossier heeft aangepakt. “Men spreekt nu van ‘amper tachtig’ woningen die zouden getroffen worden. Maar men telt heel wat getroffenen niet mee: de mensen die langs een bestaande lijn wonen enerzijds maar anderzijds ook de landbouwers. Mijn huis zit niet inbegrepen in die tachtig omdat mijn woning een bedrijfswoning is. Bovendien wijst iedereen naar elkaar voor die compensaties: Vlaanderen naar het federaal niveau, de CREG naar Elia en Elia zegt dat er geen geld voorzien is. Conclusie: wij blijven in de kou staan”, klinkt het. Als de hoogspanningslijn er effectief komt, ziet Francky dan ook maar één oplossing. “Als het er komt, ga ik verhuizen. Dan ben ik hier weg! Al weet ik totaal niet waarheen. Een landbouwbedrijf verhuis je niet zomaar. Laat staan dat ik er nog een correcte prijs voor zal krijgen”, zucht hij.