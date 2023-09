Laadpalenparking naast Voeders Decadt officieel geopend: “Ook omwonenden kunnen hier veilig ‘s nachts komen laden”

Vanaf donderdag 28 september kun je op de site naast de bedrijfsgebouwen van Voeders Decadt je elektrische wagen laden. “We hebben drie dubbele snellaadpalen voor passanten, maar voor de mensen uit de buurt stellen we ook zes dubbele traaglaadpalen ter beschikking”, zeggen Paul Joye en Alexander Naessens.

Bij Voeders Decadt dragen ze duurzaamheid hoog in het vaandel. Het idee voor een laadpalenparking kwam er bij de familie Decadt omdat er naast het bedrijf nog een stukje bouwgrond lag waarmee geen plannen waren.

“We moesten wel met de gemeente afstemmen, omdat het om bouwgrond ging. Maar we hopen hier nu een meerwaarde te creëren voor de omgeving. Met onze traaglaadpalen, waarmee je een modale elektrische wagen in een vijftal uur kunt laden, mikken we op mensen die hier in de buurt wonen. Ze kunnen ze hier beschut tegen de regen komen opladen. Door subsidies van de overheid en omdat steeds meer mensen een elektrische bedrijfsauto hebben, zal de vraag enkel maar toenemen. Maar we hebben ook onze drie snellaadpalen, de zogenaamd DC-palen, waarmee je in een kwartier je auto kan laden. Daarmee mikken we vooral op passanten, al zijn die uiteraard voor iedereen toegankelijk.”

Donderdag kwam burgemeester Francesco Vanderjeugd officieel de inhulding van de laadpalenparking doen. © JOKE COUVREUR JOKE COUVREUR

De parking is waterdoorlaatbaar. “We wilden geen betonnen vlakte. Op de overkapping boven de traaglaadpalen liggen ook zonnepanelen. We werken overigens uitsluitend met groene stroom. De prijzen evolueren uiteraard mee met de energieprijzen, maar we starten met 0,39 euro per kWh, aan de snelladers kost het 0,64 per kWh. Je kunt met de bankkaart betalen, maar ook de laadpassen zijn compatibel met ons systeem. Je kunt overigens via Powerland, het platform dat zorgde voor de installatie van het park, ook laadpassen aanvragen.”

In totaal zullen dus achttien wagens tegelijk kunnen laden in de Meulenbroeklaan. “We maken hier ook deel uit van de gemeenschap, we hopen hiermee ook iets terug te doen voor de omwonenden. Hier laden zal in principe nooit meer kosten dan wanneer je thuis laadt. En niet iedereen heeft de ruimte om een eigen laadpaal te installeren.”

Nu ook hobbyvoer

Bij Voeders Decadt, dat een vijftigtal medewerkers tewerkstelt, zet men steeds meer in op duurzaamheid. “We hebben het BFA-duurzaamheidscharter van onze sector ondertekend en we proberen ook de ecologische voetafdruk van onze productie zo laag mogelijk te houden.”

Voeders Decadt heeft een vestiging in Oostnieuwkerke waar louter varkensvoer wordt geproduceerd, op de site in Lichtervelde wordt, naast varkens- en rundvoeders, ook hobbyvoer geproduceerd. “Onder de merknaam Katoos hebben we sinds vorig jaar een hobbyvoerlijn gelanceerd, voeding voor geiten, kippen, konijnen… maar ook lama’s, alpaca’s en kangoeroes.” (WVS)