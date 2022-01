Kunstmatig surfbad van All Waves in Knokke-Heist verbruikt tien keer minder elektriciteit dankzij nieuwe technologie

Netbedrijf Fluvius heeft een krachtige elektriciteitsaansluiting voorzien voor het kunstmatige surfbad van AllWaves aan de Natiënlaan in Knokke-Heist. Daar zal de 100% Belgische startup zijn unieke technologie voor veilige en duurzame surfbaden uittesten via een proefopstelling van 100 op 100 meter. Twee krachtige elektriciteitscabines zullen de golftechnologie in beweging zetten. Het proefbad zal in de loop van de lente helemaal afgewerkt zijn om aansluitend de golven te testen.

Mijlpaal

“In Knokke-Heist staan innovatie en duurzaamheid hoog op onze radar, en uiteraard zijn we ook dé surfgemeente bij uitstek”, zegt burgemeester Piet De Groote. ‘Het innovatieve en unieke project van AllWaves sprak ons onmiddellijk aan. We zijn bijzonder tevreden dat het dit voorjaar al zeer concreet wordt. Fluvius ging op zoek naar de juiste elektrische vermogens en realiseerde nu ook de elektriciteitsaansluiting. Dat is een belangrijke technische mijlpaal om de proefopstelling binnenkort finaal te kunnen afwerken.”

‘Wave-pools’ zijn indrukwekkende zwembaden met kunstmatige golven voor surfers. Vandaag zijn al enkele spelers binnen deze wereldwijd groeiende markt actief met zogenaamde ‘eerste generatie’-technologieën. Maar die verbruiken heel wat energie. Ze zorgen niet altijd voor de beste golven, zijn minder goed te regelen én hebben een visuele impact met constructies boven water die ver staan van de natuurlijke beleving van het surfen.

Daarom ontwikkelde AllWaves een volledig nieuw technologisch concept in samenwerking met Lakeside Paradise (Knokke-Heist), Vydraulics Group (Dadizele), Sioen Industries Group (Ardooie) en met wetenschappelijke ondersteuning van het Coastal Ocean Bassin (een consortium van UGent, KULeuven en het Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen) en met financiële steun van de Vlaamse overheid en de Provincie West-Vlaanderen. Dat biedt perfecte surfgolven die uit het niets rijzen, is veiliger én verbruikt tien keer minder elektriciteit ten opzichte van bestaande systemen op basis van luchtdruk.

Buitengewone proefopstelling

Om de goede werking van die technologie in de praktijk te testen, wordt momenteel een buitengewone proefopstelling gebouwd. Als surfgemeente sprong Knokke-Heist mee op de kar. Het stelt zijn terreinen aan de Natiënlaan ter beschikking voor het proefproject en investeert 200.000 euro in het project. Via de proefopstelling van 100×100 meter kan de technologie worden gedemonstreerd aan bedrijven, investeerders en lokale besturen over heel de wereld.

De nieuwe technologie van AllWaves is heel wat zuiniger. Maar toch blijft er veel elektrisch vermogen nodig om de ideale kunstmatige golven te maken. Fluvius versterkte eerder al het volledige elektriciteitsnet in deze omgeving. Enkele jaren terug werd de schakelpost Westkapelle Dorp, die wordt gevoed door het transformatorstation van Duinbergen, volledig vernieuwd en werden ook nieuwe en krachtige elektriciteitskabels aangelegd. En die bieden nu ook voldoende vermogen voor het proefbad van AllWaves in Knokke-Heist.

Nieuwe cabines

Op het terrein werden midden januari twee nieuwe betreedbare elektriciteitscabines voor middenspanning geplaatst van producent Lithobeton, elk voorzien van een transformator van 1 megavoltampère. Die zijn intussen operationeel. Beide cabines kunnen op afstand worden gemonitord en aangestuurd vanuit de controlecentra van Fluvius. Het netbedrijf zorgt ook voor het beheer en het onderhoud van de technische installatie.