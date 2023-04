Kortsluiting zorgt voor stroompanne in Komen: vooral grote impact op handel en industrie

Vrijdagochtend kwam Komen-Waasten en vier andere steden aan de Vlaamse kant van de taalgrens zonder stroom te zitten. De panne werd veroorzaakt door een kortsluiting in de verdeelpost van Neerwaasten. De stroomonderbreking had een grondige impact op zowel de handel als de industrie.

De kortsluiting deed zich voor kort voor 10 uur in de verdeelpost van ORES/FLUVIUS, gelegen in de Komenstraat. Het voorval werd gevolgd door een grote vuurbal die de nodige schade aanrichtte in enkele cabines die zich op de site bevinden. “Godzijdank raakte bij het voorval niemand gewond”, lichtte burgemeester Alice Leeuwerck het voorval toe. Ze ging ter plaatse poolshoogte nemen maar kon weinig anders dan vaststellen dat het volledige grondgebied zonder elektriciteit kwam te zitten. “Komen-Waasten en alle deelgemeenten zijn getroffen en moeten het zonder stroom stellen. Ook 4 andere gemeenten in Vlaanderen deelden in de klappen want de verdeelpost is een belangrijk schakelpunt voor de stroomvedeling. Vakmensen van zowel ORES als FLUVIUS zijn ter plaatse om de panne zo snel mogelijk te verhelpen.”

Grote impact op zowel handel als industrie

Verschillende grootwarenhuizen zoals Lidl zagen zich genoodzaakt de deuren te sluiten. Ook de site van de steenbakkerij in Ploegsteert zag de werking verstoord. Dochteronderneming CERATEC moest de activiteiten zelfs volledig stilleggen. Heel wat kleinere handelszaken werden eveneens geconfronteerd met problemen van praktische aard, zoals kassasystemen en bankkaartmachines die het lieten afweten. De zendmasten van de grote telecomoperatoren vielen eveneens tijdelijk zonder stroom, waardoor niemand nog kon bellen of gebruik maken van het internet.

Rond 11.30 uur liet ORES weten dat de grootste problemen opgelost werden en dat het netwerk opnieuw van stroom zou worden voorzien. Toch zou het nog uren duren vooraleer de situatie genormaliseerd zou zijn.