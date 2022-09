Kortrijkse indoorijspiste voelde hogere energieprijzen al langer: “Zonder onze zonnepanelen waren we al failliet”

De uitbater van de indoorijspiste in Kortrijk wil de hogere energieprijzen niet verder doorrekenen naar de klanten, want iedereen moet kunnen schaatsen. “In 2021 zagen we onze energiefactuur al oplopen. De prijs was plots zes keer gestegen. Ondertussen zijn we veranderd van energieleverancier en hebben we nu ook zonnepanelen geïnstalleerd om het meer rendabel te houden. Maar toch wordt het dit jaar veel moeilijker”, vertelt uitbater Kenneth.

Van steden en gemeenten tot bedrijven en consumenten. Zowat iedereen probeert wat energie te besparen door de hoge energiefacturen. Bij de indoorijspiste in Kortrijk zijn ze daar al langer mee bezig. “In juni 2021 al zagen wij onze energiefactuur verzesvoudigen. We zijn toen veranderd van energieleverancier en hebben ook 1.220 zonnepanelen geïnstalleerd”, vertelt uitbater Kenneth. “Daardoor is ons verbruik met ongeveer de helft gezakt. We zien de energieprijzen nu nog altijd stijgen, maar we kunnen het onder controle houden. Zonder die zonnepanelen waren we failliet.”

“De ijspiste moet tussen de 7 à 9 centimeter dik zijn”

Naast de installatie van de zonnepanelen probeert ijsbaan De Piste hun energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. “We houden de dikte van onze ijspiste heel goed in de gaten. Die moet gemiddeld tussen 7 à 9 centimeter dik zijn. Als die dikker is, vraagt dat veel energie om het koel te houden. Maar als die te dun is, moet er extra gekoeld worden. We gebruiken efficiënte energiecircuits. De warmte, die de boilers uitstralen, gebruiken we om bepaalde andere ruimtes te verwarmen.”

Prijs niet doorrekenen

Wekelijks krijgt ijsbaan De Piste naast het publiek, dat recreatief komt schaatsen 400 à 500 sporters over de vloer. “Hockeyclubs en groepen van kunstschaatsen houden hier verschillende trainingen. Wekelijks zakt er zelfs een hockeyclub uit Brugge af naar Kortrijk. Er is een heel grote vraag naar ijs, zeker in West-Vlaanderen. Op dit moment krijgen wij als ijsbaan helaas ook geen subsidies van stad Kortrijk, zoals bijvoorbeeld het zwembad LAGO. En dat terwijl een schaatspiste net goed is voor een centrumstad als Kortrijk”, gaat Kenneth verder.

“Schaatsen moet haalbaar blijven voor iedereen”

“We willen de hogere energieprijzen niet verder doorrekenen naar onze klanten, zoals in andere sectoren. Vorig seizoen zijn de prijzen nog maar net iets omhoog gegaan. Dat kan niet direct opnieuw gebeuren. Schaatsen moet haalbaar blijven voor iedereen. We vinden het ook heel jammer om te horen dat er deze winter minder ijspistes zullen zijn op de wintermarkten. Wij blijven doorzetten en mensen kunnen hier hun winterse ontspanning zoeken.”

Dit seizoen opent De Piste ook een winkel bij hun ijsbaan. “We verkopen enkele bekende en snelgroeiende merken. Hopelijk kan de winkel ook de duurdere prijzen van de energie voor een stuk opvangen. We mikken nu ook meer op een publiek uit Noord-Frankrijk. Want een groot deel van de mensen, die op onze site terechtkomen, zochten op een Franstalige term zoals ‘patinoire’. We zijn helemaal klaar voor dit seizoen”, besluit Kenneth.