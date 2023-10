Kortrijk start digitaal referendum over openbare verlichting

Tussen maandag 9 oktober en zondag 15 oktober kan iedere Kortrijkzaan ouder dan 16 jaar stemmen over het al dan niet uitschakelen van de openbare verlichting in Kortrijk en deelgemeenten.

Tijdens de energiecrisis besloot de stad Kortrijk de openbare verlichting te doven, een niet geringe financiële impact. In 2022-2023 leverde het doven een besparing op van 590.000 euro.

Met dit digitaal referendum wil de stad de Kortrijkzanen nu laten meebeslissen over het al dan niet gedoofd blijven van de straatverlichting. De vraag luidt als volgt: doof de verlichting van zondag tot en met donderdag tussen 23 en 5 uur of laat de verlichting de hele nacht branden.

Stemmen gebeurt via www.kortrijk.be/digitaalreferendum. Op 11 oktober om 19.30 uur organiseert de stad een informatieavond in The Cube van VIVES.

Hulp nodig bij het stemmen? Medewerkers in de (buurt)bib, ontmoetingscentra, wijkcentra en het stadhuis staan elke werkdag paraat om te helpen. Stemmen kan ook in een Digipunt met de hulp van een Digihelper.