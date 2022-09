Kortrijk legt 1.800 zonnepanelen extra in kader van energieactieplan

Kortrijk wil in november nog 1.800 zonnepanelen extra plaatsen in het kader van haar energieactieplan. De stad voorziet in dat plan een hele reeks maatregelen om energie te besparen. In totaal zou er met het plan ruim vijf miljoen euro worden bespaard.

Kortrijk heeft een actieplan klaar om het eigen energieverbruik te beperken. De reeks maatregelen werd vastgelegd in een elfpuntenplan. Zo wordt de openbare verlichting worden gedoofd van 23 tot 6 uur, van zondag tot en met donderdag. Wel zou er rekening gehouden worden met verkeersveiligheid, onder meer op gevaarlijke kruispunten. Verder wordt ook monumentverlichting gedoofd, wordt de kerstverlichting beperkt en komt er deze winter geen ijspiste in de stad. Ook de temperatuur in administratieve gebouwen wordt verlaagd. De temperatuur in de douches van de stad, wordt geoptimaliseerd.

In samenwerking met Fluvius zal de stad vijf miljoen euro investeren om de energetisch slechtst presterende stadsgebouwen grondig te renoveren. Kortrijk zal in november ook nog 1.800 zonnepanelen plaatsen om het eigen verbruik zo veel mogelijk zelf lokaal te produceren. Met het energieplan voorziet de stad in totaal 5,1 miljoen euro te besparen.

“Net zoals dat het geval is voor gezinnen en bedrijven, stellen de stijgende energieprijzen onze stad voor een groot probleem. De rekening voor onze meer dan tweehonderd gebouwen zal hoog oplopen. We werkten de voorbije weken hard om een actieplan op te stellen in opvolging van de maatregelen die we al namen in maart. Dit elfpuntenplan bevat acties die ons verbruik meteen zullen doen dalen, zoals het doven van de openbare verlichting. Daarbovenop kijken we ook op de langere termijn: Het leggen van zonnepanelen en renoveren van onze gebouwen”, zegt de schepen van Energie Wouter Allijns.