Kortemark neemt maatregelen naar aanleiding van stijgende energie- en loonkosten

De verwarming iets lager zetten, de openbare verlichting ’s nachts iets langer doven en enkele grote geplande investeringen voorlopig on hold zetten. Met deze en andere grote en kleinere ingrepen wil Kortemark de financiële gevolgen van de fors stijgende energieprijzen opvangen. Zo komen de overige geplande investeringen in het meerjarenplan niet in het gedrang.

De voorbije weken werd intern een simulatie gemaakt, rekening houdend met een scenario dat alle lokale besturen in de nabije toekomst te wachten zal staan. De uitkomst bevestigde de vrees: de kostprijs voor gas en elektriciteit zet onvermijdelijk een rem op de werking van de gemeentelijke diensten.

Concreet zouden de stijgende energieprijzen de komende jaren zorgen voor een meerkost van minstens 1,2 miljoen euro per jaar. De indexering van de lonen van het gemeentepersoneel kost de gemeente daarnaast nog eens minstens 500.000 euro per jaar extra. Duurdere bouwmaterialen tot slot zorgen dat lopende projecten pakken duurder uitvallen dan aanvankelijk geraamd. Daartegen is zelfs de grootste financiële buffer niet opgewassen.

Kortemark legt zijn besparingseieren niet in één mandje, maar wil op verschillende vlakken de tering naar de nering zetten. We bundelen de belangrijkste maatregelen in onderstaand overzicht.

Besparen in de gebouwen

De algemene trend wordt ook in Kortemark gevolgd: in de gemeentelijke gebouwen – inclusief de twee gemeentelijke basisscholen – wordt er vanaf deze herfst en winter nog tot maximaal 19 graden verwarmd, in de sportzalen tot 16 graden. Ook de douches zullen er iets minder warm zijn. Tenzij het vroeger al erg koud zou worden, ligt de richtdatum voor het opstarten van de chauffages op 1 november.

Na een grondige evaluatie werd ook beslist om van 1 november tot en met 31 maart de bezetting van de zalen te beperken en het gros van de activiteiten en evenementen te centraliseren in andere gebouwen waar het energieverbruik beter onder controle gehouden kan worden. OC Hansam (Handzame), OC Hemelsdale (Werken) en OC Edewallehof (Edewalle) en het archeologisch site-museum zullen in die periode niet verwarmd worden. De Kouter (Kortemark), De Gildezaal (Handzame) en OC Albatros (Zarren) blijven wel volledig operationeel.

De Dienst Vrije Tijd vond voor het merendeel van de gereserveerde activiteiten een alternatieve locatie, vaak in één van de andere OC’s. Op die manier worden die zalen ook zo optimaal mogelijk bezet. De evenementen waarvoor verhuizen niet lukte, zullen toch doorgaan zoals ingepland. Mét alle voorzieningen, uiteraard. De betrokken verenigingen worden allemaal gecontacteerd vanuit de Dienst Vrije Tijd. Verenigingen die dat willen, kunnen de zalen trouwens wel nog blijven gebruiken zonder verwarming.

Met de nodige sensibilisering laten we personeel en zaalgebruikers meer dan ooit bewust en zuinig omspringen met energie. Via controles op het energieverbruik in de ontmoetingscentra en de andere gemeentelijke gebouwen gaan we dit de komende maanden ook van nabij opvolgen.

Op vandaag liggen er sowieso al op 12 gemeentelijke gebouwen zonnepanelen, bedoeling is om dat nog uit te breiden. Ook het overschakelen op ledverlichting in onze gebouwen en het isoleren van onze daken gaat onverminderd verder.

Besparen in het straatbeeld

Net zoals zoveel andere steden en gemeenten past Kortemark ook de tijdstippen voor de openbare verlichting aan. Nu dooft die om middernacht, om tegen 4.30 uur opnieuw aan te gaan. Fluvius kreeg de opdracht om dit te verlengen: van 23 uur tot 5 uur zal de openbare verlichting in onze gemeente daarom gedoofd blijven. De vrijdag- en zaterdagnacht vormen hierop de uitzondering, dan blijft de openbare verlichting branden.

Sfeerverlichting, zoals spots die een openbaar gebouw verlichten, gaat voortaan even uit tot de energieprijzen zich normaliseren. Hetzelfde geldt voor de fonteinen. In de eindejaarsperiode zal de kerstverlichting wél voorzien worden.

Minder zichtbaar, maar minstens even belangrijk is de stapsgewijze overschakeling van de openbare verlichting op ledverlichting: investeren om op korte termijn mooi te besparen.

Investeringen on hold

De ingrijpende renovatie van De Beuk komt er voorlopig niet. Enkel de meest hoogdringende herstellingswerken zullen op korte termijn nog uitgevoerd worden.

Ook de bouw van de nieuwe technische loods langs de Staatsbaan zal niet voor morgen zijn. Gezien de verouderde accommodatie waarin de gemeentearbeiders op vandaag terecht moeten, zal er wel budget voorzien worden voor de aankoop van containers met een sanitair blok, een kleedruimte en een refter.

Positieve gevolgen

Door de denkoefening die de voorbije weken werd gemaakt en de maatregelen die daaruit voortvloeiden, moet er niet gesnoeid worden in het personeelsbestand en moeten de belastingen niet verhogen. Alle andere investeringen die voorzien zijn in de meerjarenplanning (wegenwerken, investeringen in gebouwen en materiaal…) kunnen bovendien ook gewoon doorgaan zoals gepland.