Korte stroompanne in grote delen van Westhoek en Midden-West-Vlaanderen: “Probleem bij hoogspanningsnet wellicht door vrieskou”

Een groot deel van de Westhoek had sinds 17.45 uur last van een stroompanne. De grootste problemen deden zich voor in de regio van Houthulst, Hooglede en Staden. “We zijn volop de stroom aan het omschakelen, zodat mensen er zo weinig mogelijk last van hebben en zoeken uit van waar het defect komt”, zegt Wim Vandersichel, woordvoerder van Fluvius.

Rond 17.45 uur viel de elektriciteit in grote delen van de Westhoek en Midden-West-Vlaanderen plots weg. Houthulst, Hooglede, Staden, Beselare, Zonnebeke, Westrozebeke, Moorslede, Roeselare, Geluwe, Poelkapelle en Passendale kregen met de stroompanne te maken.

“Ons team is onmiddellijk aan de slag gegaan om de stroom om te schakelen naar een ander net. In de meeste regio’s was er vlug terug stroom. Hooglede, Houthulst en vooral Staden hadden er het meeste last van. Ondertussen zou het probleem bijna overal moeten opgelost zijn”, legt Wim Vandersichel, woordvoerder van Fluvius uit.

Oorzaak bij hoogspanningslijn

De oorzaak van het defect kwam van op het hoogspanningsnet van Elia. “Er was een dip in de hoogspanningslijn van Elia, die wellicht met de vrieskou te maken had. En daardoor was het onderliggende net van Fluvius uitgevallen. Maar dat probleem is nu opgelost.”