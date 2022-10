Koekelare dooft straatverlichting ‘s nachts om energie te besparen

Net als in tal van andere gemeenten, moet ook Koekelare de tering naar de nering zetten en minder energie verbruiken om zo de energierekening binnen de perken te houden. Om dit doel te bereiken laat de gemeente de straatverlichting twee uur minder branden, legt ze 138 extra zonnepanelen en wordt de kerstverlichting een weekje later ontstoken.

Ook in Koekelare slaat de energiecrisis toe en moet het lokaal bestuur ingrijpen om de energierekening niet te laten ontsporen.

“De hoge energieprijzen swingen de pan uit en dus moeten we zoals andere gemeenten nu maatregelen nemen”, duidt burgemeester Patrick Lansens (Vooruit). “We moeten onze energie-uitgaven nauwlettend in het oog te houden en opvolgen. Drie jaar geleden betaalden we ongeveer 148.627 euro aan energiekosten voor alle gemeentegebouwen. Nu al zitten we voor 2022 aan een kostenplaatje van 214.545 euro.”

Extra maatregelen

He lokaal bestuur Koekelare doet er alles aan om de elektriciteitsrekening niet verder te laten ontsporen. Zo investeerde het al 300.00 euro in de ‘verledding’ van straat- en gebouwenverlichting en nam het schepencollege deze week het besluit om enkele extra maatregelen in te voeren.

Zo zal er tussen 0.30 uur en 04.30 geen straatverlichting meer branden, uitgezonderd op vrijdag- en zaterdagnacht. “Vanaf oktober doven we de straatverlichting al vanaf 23.00 uur tot 05.00 uur. Zo besparen we twee uur extra verbruik, wat meteen neerkomt op zestien procent minder verbruik”, benadrukt schepen Jessy Salenbien (Vooruit), bevoegd voor het Energiebeleid in Koekelare.

“Daarnaast gaan we verder investeren in het ‘verledden’ van de straatverlichting, zodat in 2024 de helft van de straatverlichting uit ledlampen bestaat. En tegen 2030 moet de volledige straatverlichting ‘verled’ zijn.”

“De laatste jaren is er initiatief geweest om de haalbaarheid van een capaciteitsvergroting van zonnepanelen op gemeentelijke infrastructuur uit te breiden”, vervolgt Salenbien. “In 2020 werd door Efin de dochtervennootschap SUNFIN bv opgericht met het doel om de gemeenten financieel en administratief te ontzorgen bij de installatie van zonnepanelen op gemeentegebouwen. Daarna werden onze gebouwen die in aanmerking kunnen komen om zonnepanelen te plaatsen, in kaart gebracht. Voor onze gemeente zijn dat De Balluchon en sporthal 2.”

Energiedelen

“Er liggen zonnepanelen op heel wat daken van gemeentegebouwen en via het systeem van energiedelen gebruikt Koekelare die elektriciteit voor de gebouwen waar geen zonnepanelen mogelijk zijn”, gaat Salenbien verder.

“Toch zullen we 138 extra zonnepanelen installeren, goed voor in totaal ruim 60.000 Kwh. Er komen negentig zonnepanelen op de Balluchon en die andere 48 panelen worden geïnstalleerd op de nieuwe sporthal 2. En er wordt ook bespaard op de kerstverlichting die uitsluitend uit ledlampen bestaat, want we gaan de kerstverlichting een week later ontsteken en doven we alles een week vroeger”, besluit schepen Jessy Salenbien.

(EVK)