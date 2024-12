Knokke-Heist vinkt klimaatdoelstelling rond elektrisch laden voor 2030 nú al af: “Maar er zijn nog steeds werkpunten op bepaalde plaatsen”

Knokke-Heist heeft een opvallende doelstelling bereikt en dat járen vroeger dan nodig. In 2023 engageerde de kustgemeente zich om de doelstelling van het Klimaatpact 2030 te behalen rond elektrisch laden, namelijk minstens 1,5 laadpuntequivalent per 100 inwoners. Ondertussen is die klimaatdoelstelling nú al ruimschoots behaald.

Dat Knokke-Heist de doelstelling al zo snel behaalde heeft te maken met enkele serieuze investeringen zoals het Fastned-snellaadstation en de consistente uitbreiding van het laadpalennetwerk binnen de gemeente samen met partners OPC en Total Energies.

“We zijn bijzonder trots te melden dat deze klimaatdoelstelling ondertussen reeds ruimschoots behaald werd”, zegt het gemeentebestuur. “Op vandaag zijn er 120 laadpalen of 240 laadpunten die publiek toegankelijk zijn. Het aantal semi-publieke laadpunten wordt echter ook meegeteld in deze berekening. Dit wil zeggen dat het bereikte doel niet enkel de verdienste is van het gemeentebestuur maar ook van heel wat ondernemers en privépersonen. Met name in de zone van de Natiënlaan zijn – op een relatief kleinere oppervlakte – heel wat laadpunten beschikbaar.”

Ramskapelle en Westkapelle

In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact engageerde de kustgemeente zich om tegen 2030 minstens 1,5 laadpunt per 100 inwoners te voorzien. Uit een recente berekening blijkt dat ze er in Knokke-Heist nu al dubbel zoveel hebben: 3 per 100 inwoners.

Het gemeentebestuur erkent echter dat er nog steeds zones zijn waar minder laadmogelijkheden voorzien zijn, zoals in Ramskapelle en Westkapelle. Het benadrukt dan ook dat de inspanningen om laadpalen voor elke Knokke-Heistenaar op wandelafstand te voorzien verdergezet worden. “Ook in de komende jaren worden verder laadpalen uitgerold in functie van toekomstige wegeniswerken, zoals bijvoorbeeld aan het Maes en Boereboomplein, het Oosthoekplein en de Onderwijsstraat”, klinkt het.

Verdere uitrol nodig

En die verdere uitrol is nodig om te blijven voldoen aan de huidige en toekomstige vraag van inwoners, bezoekers en tweedeverblijvers. Zo was augustus 2024 een absolute topmaand wat betreft elektrisch laden in Knokke-Heist. Er werden meer dan 5.500 laadbeurten geregistreerd, goed voor meer dan 100.000 KWh op 1 maand tijd. De laadpalen in Knokke-Heist voorzien ook steeds 2x 22 KWh, in plaats van de standaard 2x 11 KWh die het vaakst voorkomt in andere steden en gemeenten. Samen met partners OPC (Optimal Parking Control) en Total Energies kiest Knokke-Heist bewust voor deze 22 KWh om de laadtijd te reduceren en zich reeds klaar te stomen voor nieuwe elektrische auto’s die vaker uitgerust zijn met een hoger laadvermogen. (MM)