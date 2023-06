Knokke-Heist verzet zich tegen windmolens en tekent beroep aan

Ondanks het negatief advies van het gemeentebestuur van Knokke-Heist en de honderden bezwaarschriften die tijdens het openbaar onderzoek door burgers werden ingediend bij de gemeente Knokke-Heist en de stad Damme, heeft het Departement Omgeving toch groen licht gegeven voor de plaatsing van twee grote windturbines langs de A11 in Westkapelle.

De windturbines met elk een vermogen van 8 MW en transformatoren van 10.000 kVA zijn gepland ter hoogte van de Zuidwatergangdreef en Oude Sabsweg. De installaties hebben een ashoogte van 115 meter, een rotordiameter van 170 meter en een tiphoogte van 200 meter. De gemeente Knokke-Heist had negatief advies gegeven omwille van de hinder door de slagschaduw die tot aan de rand van het dorpscentrum van Westkapelle reikt en de geluidsoverlast voor de omwonenden. Het gemeentebestuur gaat nu nog een stap verder en tekent nu ook officieel beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Teken zelf beroep aan

De omgevingsvergunningsaanvraag van de firma Storm 93 werd evenwel dus goedgekeurd. Er kan nu nog tot 15 juli 2023 beroep aangetekend worden. De gemeente heeft zich laten bijstaan door enkele experten en gaat dus effectief in beroep. Omwonenden of andere belanghebbenden kunnen dit eveneens doen. Dit kan enkel door een verzoekschrift in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Iedereen kan dit dus doen. Let wel: dit is niet gratis! Bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging van de beslissing bedraagt de kostprijs 200 euro. Voor een schorsing kost dit 100 euro.

Onderteken de petitie

Ondertussen zijn er ook al heel wat bewoners in actie geschoten omdat ze net als het gemeentebestuur niet akkoord gaan met de plaatsing van deze windmolens. Je kunt dit burgerprotest steunen door deze petitie online te ondertekenen. Knokke-Heist roept zijn burgers, tweedeverblijvers en handelaars op om deze petitie massaal te onderteken en te delen via sociale media. Knokke-Heist ondersteunt dit initiatief ten volle en zal het via haar kanalen alvast volop promoten. (MM)