Knokke-Heist investeert fors in openbare verlichting aan Maurice Lippensplein en Pastoor Opdedrinckplein

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist investeert 181.561,48 euro in de openbare verlichting op het Maurice Lippensplein en het Pastoor Opdedrinckplein.

Het fietspad en de rotonde op beide pleinen bleken immers onvoldoende verlicht. Om dit probleem te verhelpen, gaf het gemeentebestuur Fluvius de opdracht om een prijsraming voor een totaalpakket op te maken waarmee alle verlichtingsproblemen in één klap van de baan zijn. Die prijsraming is nu dus goedgekeurd. De concrete timing van de ingrepen aan de verlichting is nog onbekend. (MM)