Klimaatambassade steunt project Vredesmolens in Ieper

‘Steunschriften’ zijn in de Westhoek een primeur na jaren van honderden bezwaarschriften tegen plannen voor windmolens. In Ieper kunnen de aangevraagde Vredesmolens rekenen op de nieuwe Klimaatambassade, opgericht door ingenieur Patrick Verbrugge. Daarmee wil hij tegenwind bieden tegen Frontwind, een platform met buurtbewoners, zoals slaapdokter Yves Tanghe. Ook wetenschappers blijken het niet eens te raken over de Vredesmolens.

Van Wervik tot Poperinge: vrijwel elke aanvraag voor windmolens in de zuidelijke Westhoek stuitte de voorbije jaren op burenprotest, bezwaren en procedures. Ook nu in Ieper: wijkbewoners bij het VTI verenigden zich in buurtplatform Frontwind Ieper Brielen en verzamelen bezwaarschriften tegen plannen voor vier windturbines. Daar konden de term Vredesmolens en infosessies in de Lakenhallen door aanvrager Luminus niks aan veranderen.

Veilige, groene energie

Plots is er opmerkelijke steun in de Vredesstad: inwoner Patrick Verbrugge (68) lanceert de ‘Klimaatambassade Ieper’.

“Tegenstanders van windmolens zijn vaak goed georganiseerd. Ze hebben succes, want mensen bang maken werkt altijd”, stelt Verbrugge. “Voorstanders van windmolens en veilige, groene energie van eigen bodem blijven vaak onzichtbaar. Hopelijk worden ook wij nu gehoord. Deze regio draagt een grote verantwoordelijkheid. Eén windmolen is hier door de hogere windsnelheid pakweg vier molens waard in Limburg.”

Openbaar onderzoek

De Klimaatambassade maakte een website, waarop gelijkgezinden een ‘steunschrift’ kunnen indienen voor de Vredesmolens tijdens het openbaar onderzoek, dat afloopt eind januari.

Verbrugge stond ooit op de barricades tegen kernafval in de Westhoek. “Ik ben ingenieur, behaalde een bijzondere licentie menselijke ecologie aan de VUB en kreeg les van professor Hugo Decleir, een van de eerste Vlaamse klimaatwetenschappers.”

Verbrugge stoort zich aan de verspreiding van wat hij fake news noemt. “Overal duikt onzin op en protest wordt vaak gevoed door fake news. De molens veroorzaken géén hinder. Acht uur slagschaduw op een totaal van 8.760 uren op een heel jaar, dat is toch niets?”

Weinig uitgebreide en correcte studies

In het kamp van Frontwind zegt een woordvoerder zich ook te beroepen op wetenschappelijke literatuur.

“Er zijn nog maar weinig uitgebreide en correcte studies rond windmolens en gezondheid. Uit enkele fundamentele onderzoeken, zoals in Denemarken, blijkt dat laagfrequente geluidsgolven een invloed zouden hebben op cellen in het binnenoor. Een aantal mensen zou hierdoor zeeziek worden. Ook in andere landen zijn er klachten over irritatie, depressie en slapeloosheid”, zegt Yves Tanghe.

Hij werkt als dokter in het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis en woont op een 500-tal meter van een geplande Vredesmolen.

Vragen rond nabijheid

“Ik ben neuroloog en Europees erkend somnoloog”, aldus Tanghe. “Ook beroepsmatig heb ik interesse in de mogelijke impact van windmolens. In onze wijken wonen honderden mensen, die tot op 240 meter wonen van die geplande molens.”

“Als burger kan je niet tegen hernieuwbare energie zijn, maar wij hebben veel vragen rond de nabijheid. De maximale tiphoogte van de molens zou 200 meter bedragen. ’s Nachts zouden die wieken door de koudere lucht meer lawaai maken, waardoor dat een nefaste invloed zou hebben op slechtere slapers.”

Zuhal Demir

De Ieperse milieuraad en het stadsbestuur zullen een advies opmaken, maar de beslissing ligt uiteindelijk bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Schepen Philip Bolle (Vooruit) pleitte eerder al voor een upgrade van negen bestaande molens en clustering bij de industriezone.

Tijdens de gemeenteraad uitte hij zijn vrees voor de skyline van Ieper: “Men gaat onverdroten verder op zoek naar mogelijke nieuwe inplantingsplaatsen. De hele noordelijke helft van de stad komt in het vizier. Wanneer stopt het ooit?” (TP)