Klimaatambassade over intrekking Vredesmolensproject in Ieper: “Niemand bekijkt het volledige plaatje”

Naast de tegenstanders van De Vredesmolens, was er met De Klimaatambassade ook een voorstander die meer dan 200 steunschriften indiende. Klimaatambassadeur Patrick Verbrugge reageert op de laatste ontwikkelingen in dit project.

De Klimaatambassade werd opgericht door ingenieur Patrick Verbrugge. Hij is voorstander van het project De Vredesmolens en heeft begrip voor de intrekking van Luminus. “Luminus heeft heel wat ervaring met vergunningsdossiers. Na het negatief advies van ANB (Agentschap Natuur en Bos) is de inschatting dat de vergunning zal geweigerd worden. Het is dan inderdaad beter om bij te sturen en de aanvraag in te trekken”, zegt Patrick Verbrugge.

Akkervogels

“Uit de natuurstudie in het vergunningsdossier blijkt dat er akkervogels broeden in de omgeving van de vier windmolens. In dezelfde natuurstudie lezen wij echter het volgende voor 2022: in de omgeving van WT4 (windturbine 4) zijn alle broedsels verloren gegaan door het bewerken van de akkers, en door vogelafschrikking waren er geen tweede broedsels. ANB schat in dat de impact op akkervogels van WT3 en WT4 te groot is. Het is natuurlijk spijtig dat er geen strikte normen zijn, zoals voor geluid of slagschaduw. Voor het ene dossier zal vier broedparen nog wel kunnen en voor het andere niet. En dit na jaren werk en hoge kosten – 100.000 euro – voor de projectontwikkelaar. Of broedsels meer verloren gaan door landbouw of door windmolens weet ik niet.”

Niet het gehele plaatje

Patrick hoopt dat er snel een oplossing komt. “Anderzijds mogen wij niet vergeten dat de opwarming van de aarde ondertussen razendsnel doorgaat en dit vormt wellicht een grotere bedreiging voor de natuur in het algemeen en voor de akkervogels in het bijzonder. Windmolens vertragen dit proces en zijn dus gunstig. Spijtig dat iedere dienst advies geeft over zijn domein en niemand het gehele plaatje bekijkt”, besluit hij.