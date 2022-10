Kleine zestig gezinnen zonder gas in Knokke-Heist, gemeente zorgt voor elektrische vuren

In de omgeving van de Markt in Heist zitten ongeveer 57 gezinnen sinds dinsdag zonder gas. Door verhoogde instabiliteit van de grond rond een nabijgelegen werf werd de gastoevoer afgesloten. De gemeente voorziet dinsdag elektrische boilers, kookplaten en vuren bij de getroffen gezinnen.

Op het Maes en Boereboomplein zijn er op dit moment werken aan de gang. Die werken hebben gezorgd voor een verhoogde instabiliteit van de omliggende grond. Experten van Fluvius hebben geoordeeld dat die instabiliteit kan leiden tot gevaarlijke situaties voor het gasnet. Daarom was het noodzakelijk om de gastoevoer in de buurt af te sluiten. Sinds dinsdag hebben 25 gebouwen in de Stadhuisstraat en Molenstraat geen gas meer en daarbij worden zo’n 57 gezinnen getroffen.

Medewerkers van de gemeente kwamen intussen langs bij de getroffen gemeente om hun behoeften in kaart te brengen. Momenteel worden in alle huizen zonder gastoevoer elektrische boilers, kookplaten en vuren geïnstalleerd. Woensdagavond zijn omwonenden om 19 uur uitgenodigd in Ravelingen voor een infoavond waarop Fluvius meer uitleg zal geven over de sanering van de gasleiding.

“De gemeente zal alles in het werk stellen om de gastoevoer weer open te laten zetten van zodra dat in alle veiligheid kan. Samen met alle betrokken partijen werken we aan een spoedige en veilige oplossing”, klinkt het bij de gemeente Knokke-Heist.