Kip & Co nog enkel open tijdens weekend: “Variabel energiecontract heeft grote impact”

Duurdere energie en consumenten die de hand op de knip houden, handelaars krijgen het heel moeilijk om hun zaak draaiende te houden. Heidi en Stijn van Kip & Co hakten ondertussen de knoop door: zij zijn enkel nog open in het weekend.

De energiecrisis hakt aardig in op het budget van zowel ondernemers als consumenten. Handelszaken zoals Kip & Co in de Kortrijkstraat worden geconfronteerd met stijgende kosten en een dalend klantenbezoek. Zij zagen zich dan ook genoodzaakt om enkel nog hun winkel open te houden in het weekend.

“We konden echt niet anders”, zucht Heidi Craeynest die samen met haar man Stijn Verriest de kippenzaak runt. “We betalen zevenmaal zoveel energie in vergelijking met vorig jaar, maandelijks is dat nu 6000 euro. Neem daarbij dat ook onze klanten minder vaak langskomen. En dat het koopgedrag sowieso veranderd is. Mensen letten echt wel op iedere euro die ze spenderen. De gestegen kosten doorrekenen naar onze klanten willen we niet en zou overigens onze producten te duur maken. Dat willen we onze klanten ook niet aandoen. Dat maakt dat de dagen tijdens de week kalmer zijn, en we noodgedwongen besloten om enkel tijdens het weekend onze afhaalwinkel open te houden.”

Anderen zullen volgen

De gestegen energiefactuur baart heel wat ondernemers zorgen, dat is geen nieuws maar de werkelijke gevolgen voor de lokale handelaars en hun klanten zullen pas binnen enkele maanden zichtbaar worden. Dat vrees althans Heidi. “Ik ontmoet veel lokale ondernemers”, zegt ze. “Kip & Co werkt volledig op aardgas en we hebben een variabel contract. Dat maakt dat we de impact onmiddellijk en heel zwaar voelen. Voor anderen zullen de gestegen energieprijzen zich pas laten voelen eens hun vast contract afloopt. Ik hoor links en rechts dat ze ook ons voorbeeld zullen volgen, of zelfs volledig de deuren zullen sluiten.”

In afwachting van betere tijden sluit Kip & Co dus tijdens de week. Stijn die gedurende drie jaar avondlessen volgde om zijn koksdiploma te behalen, werkt tijdelijk weer in de bouw. En Heidi heeft nog kledingzaken Avenue Plus en Bo die ze samen met Isabel Hoste uitbaat. Die lijken wel de crisis te doorstaan. “Hoewel we hier ook zien dat de duurdere kledij blijft hangen. Hopelijk is dit allemaal tijdelijk en kunnen we weer verder zoals voor de crisis”, besluit Heidi.