Kerkfabriek concentreert misvieringen op ‘t Gaverke

Om te vermijden dat de verwarmingsfactuur van de Waregemse kerken explodeert, grijpt het kerkbestuur in. Vanaf eind november verhuist de misviering op zaterdagavond van de Markt naar ’t Gaverke. “We schrappen geen vieringen”, klinkt het.

Verwarming kost dezer dagen handenvol geld, en dat is voor het huis van God niet anders. Om een torenhoge energiefactuur te vermijden, stoomde de pastorale eenheid Sint-Paulus de afgelopen maanden een plan klaar. “Begin juli hebben we samengezeten met de bevoegde schepen, Rik Soens, om enkele besparingen te onderzoeken”, zegt deken Henk Laridon. “Begin september was er opnieuw overleg, waarop we beslist hebben om geen enkele kerk te verwarmen voor 1 november.”

Onder de pastorale eenheid Sint-Paulus valt het beheer over de Sint-Amanduskerk (de dekenale kerk) op de Markt, de Heilige Familiekerk op ’t Gaverke en de Sint-Margaretakerk in Nieuwenhove. “Door de ongewoon zachte temperaturen moeten we onze kerken nog niet verwarmen, wat een geluk bij een ongeluk is”, zegt Laridon, die voor de komende maanden wel enkele maatregelen neemt. Er worden geen eucharistievieringen geschrapt, maar de naar schatting 500 wekelijkse kerkgangers moeten rekening houden met enkele wijzigingen.

Extra verplaatsing

Zo vindt er vanaf 26 november op zaterdagavond geen misviering meer plaats in de dekenale kerk op de Markt. “Tot Pasen zullen we de eucharistieviering van 18 uur laten plaatsvinden in de kerk op ’t Gaverke. Daar is er al een mis om 16 uur, waardoor we maar één kerk hoeven te verwarmen”, zegt de deken. De kerkgangers moeten dan wel een extra verplaatsing maken naar de Heilige Familiekerk, die – gebouwd in 1954 – één van de jongere kerken is.

Henk Laridon benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat, die ook niet van toepassing is voor bijkomende diensten. “Bij uitvaarten gaan we de kerk wel degelijk verwarmen”, zegt hij. “En in alle kerken beschikken we over een weekkapel met een aparte verwarming.” (PNW)