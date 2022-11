‘Kaart van troje’ zorgt voor ludieke kerstkaarten: “Met dank aan energiecrisis”

Met teksten als ‘Deze kerstkaart gebruikt minder elentriek dan een mailke sturen dus de keus was nogal rap gemaakt’, ‘Wensen voor 2023: een lage energiefactuur’ en ‘Moest de Kerstman nu eens een tankkaart brengen dit jaar’ vertaalt Kaart van Troje de heersende energieproblematiek naar actuele kerstkaarten met humor.

“Met deze derde reeks eindejaarskaarten is Kaart van Troje niet aan zijn proefstuk toe. “Bij de eerste collectie vonden we inspiratie genoeg in corona, lockdowns en bubbels”, verduidelijkt zaakvoerder Jesse Vanden Broeck. “Vorig jaar overheerste het gevoel dat het allemaal wel wat meer had mogen zijn. Dit jaar domineert de energieproblematiek en de bijhorende factuur het nieuws, wat in combinatie met de feestdagen een heel dankbaar geschenk is voor ons. Hoewel de oorlog in Oekraïne ook een hot item was en nog altijd is, hebben we dat bewust vermeden. We blijven liever weg van politieke thema’s.”

Hoge verwachtingen

“We merken dat onze klanten verwachten dat we met de actualiteit aan de slag gaan. De zomer is nog maar pas voorbij als we de eerste vragen krijgen wanneer de nieuwe kaarten zullen gelanceerd worden… De druk om te verrassen wordt dus elk jaar groter, want we gaan er prat op dat onze teksten actueel en herkenbaar zijn. Ze moeten namelijk precies vertellen wat de verzender wil zeggen.”

De druk om te verrassen wordt elk jaar groter

“Met de nodige humor en dat telkens in een korte, gevatte tekst. We gebruiken immers geen illustraties. Deze kaarten schrijven we uiteraard niet zomaar snel even neer. Dat is een proces dat enkele weken duurt. Van de eerste lichting teksten houden we uiteindelijk maar ongeveer een kwart over, die dan ook nog eens grondig herschreven worden. Met resultaat zo blijkt, want we lezen en horen intussen dat we er dit jaar weer ‘boenk op’ zitten en daar doen we het natuurlijk voor.”

Kaart van Troje is in 2019 opgericht met als concept kaarten stiekem te verstoppen wanneer je ergens op bezoek gaat, in plaats van ze op te sturen. De eigenzinnige teksten sloegen aan en al snel kwam de vraag naar kaarten voor andere gelegenheden, waardoor de huidige collectie zo’n 300 wenskaarten beslaat. Alle kaarten worden in het atelier in Deerlijk bedacht, gedrukt en verpakt door Jesse Vanden Broeck en Julie Deleersnyder. Ze zijn ook te vinden in verschillende winkelpunten van Roeselare tot voorbij Genk.