K in Kortrijk vernieuwt kerstverlichting en organiseert een ‘light the tree’ ceremonie

Na meer dan tien jaar wordt de kerstverlichting in K in Kortrijk volledig vernieuwd. Er wordt geïnvesteerd in energiezuinige ledverlichting en er komt weer een traditionele groene kerstboom. Een van de bezoekers krijgt de eer om de boom op 23 november aan te steken.

“Gezien onze recente inspanningen om de werking van het winkelcentrum duurzamer te maken, was het niet meer dan logisch dat we de kerstverlichting eens onder de loep namen. Met de kerstboom erbij gaat het toch om een kleine 100.000 lichten. De huidige energieprijzen spelen natuurlijk ook een rol. Door te investeren in energiezuinige ledverlichting die met een timer bediend kan worden, maken we het verschil”, aldus marketingverantwoordelijke Gaëlle Verlinde.

Aangepaste uren

“Daarnaast worden ook de uren van de verlichting aangepast. De verlichting binnen zal branden van 15 tot 20 uur. Buiten laten we de lichten branden tot 21 uur. Zo is er tot twee uur na sluitingstijd voldoende veiligheid rond het gebouw.”

Steek de kerstboom aan

De opbouw van de kerstverlichting en -decoratie is ondertussen volop begonnen. Op woensdag 23 november zal alles klaar zijn en wordt de kerstboom officieel aangestoken. Die eer laat K in Kortrijk aan een van de bezoekers. Wie een echte kerstfanaat is en zich kan vrijmaken op 23 november tussen 16.45 en 17.15 uur, kan deel uitmaken van de ‘light the tree’ ceremonie. Jezelf kandidaat stellen kan via de Facebookpagina van K in Kortrijk.

Santa’s Magic Shop

Dankzij Santa’s Magic Shop kunnen bezoekers zich verder onderdompelen in de kerstsfeer. De winkel, uitgebaat door ondernemer Mario D’hondt, biedt een totale collectie van kerstdecoratie. Van kerstmannen tot herten, van kaarsen tot blikken dozen: je kijkt er je ogen uit. De winkel bevindt zich op het gelijkvloers aan de ingang Sionstraat.

Mini kerstmarkt

Op zaterdag 10 en zondag 11 december organiseert K in Kortrijk net zoals vorig jaar een ‘mini’ kerstmarkt. Vijftien mini-ondernemingen van o.a. VIVES, Rhizo en Spes Nostra Heule krijgen dan de kans om hun producten voor te stellen aan de bezoekers. Er wordt ook een stemming georganiseerd voor de ‘mini-onderneminK van het jaar 2022’. Wie stemt, maakt kans op een pakket met producten van alle mini-ondernemingen.