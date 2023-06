Jonge ondernemer wil energiefactuur naar beneden helpen: Nett laat bedrijven zonne-energie delen

Ondernemer Arthur Despiegelaere (27) wil met het nieuwe en innovatieve energiebedrijf Nett bedrijven helpen om groene energie te delen en hen zo op lange termijn een vaste prijs te bieden. Nu al heeft Nett twintig megawatt aan vermogen op zak, verdeeld over liefst 55.555 zonnepanelen. “De manier waarop we elektriciteit kopen, zoals we dat in 2020 nog deden, willen we veranderen”, zegt hij.

Nett wil een positieve impact maken op de energietransitie door een betrouwbaar alternatief te bieden in de markt voor hernieuwbare energie. Hierdoor verkleinen bedrijven hun ecologische voetafdruk en krijgen ze financiële zekerheid over een variabele kost zoals energie. “Net die zekerheid ontbrak tijdens de voorbije energiecrisis”, stelt Arthur Despiegelaere.

Hij is de zoon van de in 2015 jammer genoeg overleden Izegemse ondernemer Yves Despiegelaere en broer van WK 2014-babe Axelle (26). Arthur werkte vijf jaar lang als data-analist bij RSC Anderlecht, maar stapte begin 2021 in het familiebedrijf Spinvest. Dat focust zich op projectontwikkeling aan de Belgische en Poolse kust en ontwikkelt zonneparken in verschillende Europese landen. Dat triggerde Arthurs aandacht voor hernieuwbare energie.

‘Netting’

“Met Nett onderzoeken we het stroomverbruik van kmo’s en bepalen we of hun verbruik kan worden gedekt met eigen zonnepanelen. Als dit niet mogelijk is, maakt Nett gebruik van een datagedreven aanpak om beschikbare oppervlaktes in de omgeving te identificeren. We gaan op zoek naar oppervlaktes waar een nieuwe installatie kan geplaatst worden.”

“Grote spelers zoals Google of Amazon gebruiken dit model al. Het is nu aan de kmo’s”

“Op deze manier wordt het teveel aan opgewekte energie niet verspild en wordt het volledige potentieel benut, terwijl de eigenaar van het ongebruikte dak profiteert van extra inkomsten. Wij staan ook in voor de installatie van de zonnepanelen, blijven er eigenaar van en onderhouden ze. Ook de risico’s en het regelen van het overschot doen wij.”

De naam Nett is geïnspireerd op het concept van netting, waarbij productie en verbruik gelijktijdig – binnen hetzelfde kwartier – worden verrekend. Nett wil energiedelen toegankelijker maken door zogenaamde Corporate Power Purchase Agreements (koop- en leverovereenkomsten tussen een hernieuwbare energieproducent en een afnemer, red.) beschikbaar te stellen voor kmo’s.

“Ik ben ervan overtuigd dat ondernemers gezamenlijk deze uitdaging kunnen aangaan. Grote spelers zoals Google, Amazon en Ineos passen dit model al met succes toe op grote schaal en nu is het ook voor kmo’s het moment om van deze mogelijkheid gebruik te maken.”

Dertig voetbalvelden vol

Vorig jaar richtte Arthur het bedrijf onder de naam Roof.fin op. “Zo verkenden we de markt”, gaat hij verder. “Begin vorige maand vervelden we tot Nett en willen we de Belgische markt veroveren.”

In het eerste jaar van haar bestaan heeft Nett al meerdere Belgische bedrijven geholpen met hun energietransitie, waaronder bekende namen als Kartonnage Joye, franchises van Hubo, Top-Mix Recycling en Van Thuyne Gewelven.

Nett heeft momenteel twintig megawatt aan vermogen beschikbaar, verdeeld over 55.555 zonnepanelen. “Dat komt overeen met dertig voetbalvelden. Op middellange termijn is het onze ambitie om honderd megawatt aan vermogen ter beschikking te stellen.”

Met Nett sleepte Arthur Despiegelaere intussen een eerste mooie erkenning in de wacht: de Febeliec Energy Award 2023. Daarmee wil de federatie van industriële energieverbruikers een brug slaan tussen industrie en ondernemerschap en out of the box-denken aanmoedigen.

Het Watt.Wizard-project, dat Nett samen met Companion.Energy ontwikkelde, viel zo in de prijzen. “Dit is ons matchmaking-platform wat consumenten van hernieuwbare energie koppelt aan de producenten, volledig op basis van hun specifieke energienoden”, aldus een trotse Arthur.