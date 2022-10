Izegemse bakker Jan doet licht uit en kaarsen aan uit protest tegen energiecrisis

De bakkerij van Jan Dierickx-Visschers langs de Meensesteenweg op de Bosmolens in Izegem baadde dit weekend in kaarslicht. Niet om een bepaalde sfeer te scheppen, wel uit stil protest tegen de energiemaatregelen van de regering, die volgens hem niet ver genoeg gaan.

Hij volgt daarmee zijn collega’s in Nederland, waar honderden ambachtelijke bakkers dezelfde actie uitvoerden. “Ik heb nog geprobeerd om vakorganisaties in ons land daar ook toe te bewegen, maar ze kwam volgens hen te laat om nog efficiënt te kunnen organiseren”, zegt de bakker.

“Dan heb ik het heft maar in eigen handen genomen. Het zit nu eenmaal niet in het DNA van een bakker om op de barricades te staan, maar toch vond ik het belangrijk om hierin mijn stem te laten horen.”

Kleine maatregeltjes

En dus gingen de lichten in de bakkerij dit weekend uit en doken er kaarsen tussen de broden en koffiekoeken op. “Onze voorschotfacturen voor gas en elektriciteit stegen van 900 naar 4.200 euro”, zegt Jan. “En dat al van voor de oorlog in Oekraïne. Nadien is het alleen maar erger geworden. Als ik dan hoor dat de regering tegemoet wil komen met wat kleine maatregeltjes en een energiepremie van een paar honderd euro, dan stel ik me daar vragen bij.”

“Door te subsidiëren gaan we het probleem niet oplossen. Ze moeten net de grote energiespelers durven aanpakken en hun megawinsten aan de kaak stellen. Vaak komen die premies ook niet terecht waar ze moeten komen en is het enkel een verdampende druppel op een hete energieplaat.”

Noodgedwongen prijsstijging

Bakker Jan zag naar eigen zeggen al verschillende collega’s de handdoek in de ring gooien. “Via een faillissement of ze stoppen er op een paar jaar van hun pensioen zelf mee omdat het sop de kolen niet meer waard is”, zegt hij. “De prijs van ons brood is noodgedwongen opgetrokken. Bij mij gaat het om een stijging van 2,4 naar 2,7 euro, maar bij andere moet het noodgedwongen hoger.”

“De concurrentie van supermarkten, waar de kwaliteit beneden alle peil is, is moordend. En in dat klimaat moeten wij verder doen. We investeerden zelf al in zonnepanelen en er komt een warmtepomp, maar we hebben bijvoorbeeld wel al een werknemer moeten ontslaan om op andere posten te besparen en dat is doodzonde. Daarom is deze symbolische actie van belang. Ik hoop dat ze in ons land alsnog navolging krijgt, anders dreigt het licht ook figuurlijk op heel wat plaatsen uit te gaan.”

