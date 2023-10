Izegem dient bezwaarschrift in tegen GRUP Ventilus

Het stadsbestuur van Izegem dient een bezwaarschrift in tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus. De stad blijft er bij dat Ventilus volledig ondergronds moet worden aangelegd. Het is volgens de stad noodzakelijk om vanuit het voorzichtigheidsprincipe het onderzoek naar ondergrondse hoogspanningslijnen maximaal te versnellen en de aanleg van Ventilus op te schorten.

Na een eerder negatief advies over de startnota van het GRUP en het negatief advies over het voorontwerp van GRUP, besliste het college van burgemeester en schepenen deze week om in deze volgende procedurefase formeel bezwaar aan te tekenen tegen het ontwerp van GRUP Ventilus. Het college vraagt tegelijk aan de gemeenteraad om de inhoud van het bezwaarschrift over te nemen en als negatief advies in te dienen in het kader van het openbaar onderzoek.

Voorzichtigheidsprincipe

Het GRUP Ventilus zit momenteel in de fase van het openbaar onderzoek, nadat de Vlaamse regering het ontwerp GRUP voorlopig vaststelde. “Na onze eerdere inbreng in het planproces, heeft de stad het voorliggende ontwerp GRUP Ventilus nauwgezet geanalyseerd. We namen ook gespecialiseerde juristen onder de arm die ons daar bij begeleidden. De analyse is duidelijk: in het ontwerp GRUP Ventilus is te weinig gevolg gegeven aan de opmerkingen in ons eerdere negatief advies”, stelt burgemeester Bert Maertens.

“Het blijft voor de stad aangewezen om het onderzoek naar ondergrondse hoogspanningslijnen maximaal te versnellen en de aanleg van Ventilus op te schorten. Het GRUP zoals het vandaag voorligt zal immers een verregaande impact hebben op de mens, het milieu en het landschap. Meer dan ooit moet daarom het voorzichtigheidsprincipe worden gehanteerd, om de gezondheid van de inwoners van Izegem en de werknemers van de Izegemse bedrijven te beschermen en te vermijden dat delen van het Izegemse grondgebied worden ontsierd door hoge masten en hoogspanningskabels.”

Garanties

De stad heeft daarnaast nog andere bezwaren. Zo duidt het GRUP enkel bestaande 150 kV-verbindingen tussen Oostende en Brugge aan als ondergronds te brengen. Dat is niet het geval met de twee huidige bovengrondse leidingen op grondgebied Izegem die eveneens ondergronds zouden gebracht worden na de realisatie van Ventilus. Daarmee wordt voor de stad het gelijkheidsbeginsel geschonden. Burgemeester Maertens: “Onder die twee hoogspanningslijnen wonen vandaag meer dan 2.000 gezinnen binnen de 100 meter. Wij willen voor die Izegemse gezinnen dezelfde juridische zekerheid als de betrokken inwoners tussen Oostende en Brugge.”

Opstijgpunten, waar Ventilus van bovengronds ondergronds gaat en omgekeerd, moeten volgens de voorschriften voldoende gebufferd worden om ze ruimtelijk en visueel aanvaardbaar te maken. Voor het opstijgpunt Izegem Noord, waar Ventilus ter hoogte van De Mol ondergronds zou gaan, is er te weinig ruimte om de noodzakelijke groenbuffer te realiseren. De stad wil daarvoor een passende oplossing.

Tot slot kan de stad ook niet akkoord gaan met de inplanting van opstijgpunt Izegem Zuid, waar Ventilus aan de Klare Gracht volgens het GRUP opnieuw bovengronds zou komen. Door die inplanting, vlak naast het tankstation langs de E403, komt de hoogspanningslijn te dicht bij bestaande en toekomstige woningen in de Meensesteenweg en de Woestijnestraat.

Het openbaar onderzoek voor het ontwerp GRUP Ventilus loopt tot en met 27 oktober. Daarna bestudeert het departement Omgeving de ingediende adviezen en bezwaarschriften, waarna de Vlaamse regering vervolgens een beslissing neemt over de definitieve vaststelling van het GRUP.