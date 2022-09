Is infraroodverwarming dé oplossing om energiefactuur binnen de perken te houden? Wevelgems bedrijf ziet aanvragen binnenstromen

Nu de energieprijzen steeds verder de pan uit swingen, zoeken steeds meer consumenten alternatieven. Het Wevelgemse Infralia ziet de vraag naar infraroodverwarmingstoestellen exponentieel toenemen. “Wij gebruiken elektrische stralingswarmte waarmee je gericht kamer per kamer kan verwarmen”, duidt zaakvoerder Bart Surmont. “In vergelijking met verwarming op gas kan je je energiefactuur zo 40 procent doen dalen.”

De energiecrisis en steeds stijgende gasprijzen doen burgers op zoek gaan naar alternatieven om hun woning te verwarmen. Infralia, een Wevelgems bedrijf dat al jaren actief is op vlak van infraroodverwarming, ziet de aanvragen dag na dag toenemen. “Wij ontwikkelen en produceren zelf modellen en toestellen die zowel binnen als buiten kunnen gebruikt worden”, stelt zaakvoerder Bart Surmont.

“Tijdens de coronacrisis klopten al heel wat horeca-uitbaters bij ons aan om toestellen aan te schaffen om hun buitenterras extra te verwarmen. Of ze kwamen bij ons langs voor luchtzuiveringstoestellen op basis van UV-technologie.”

Klaslokaal, kantoor…

Nu is het de energiecrisis die nieuwe klanten naar Infralia lokt. “De zomer hangt nog steeds in de lucht, maar de vraag naar binnenhuisverwarmingstoestellen neemt steeds meer toe. Infraroodtoestellen kunnen namelijk voor bepaalde consumenten een handige oplossing zijn.

“Steeds meer mensen beschikken over zonnepanelen waarmee ze gratis elektriciteit opwekken. Onze infraroodverwarmingstoestellen werken op elektriciteit volgens een plug and play-systeem, wat betekent dat je het toestel per ruimte gewoon in het stopcontact moet steken, zonder verdere installatiekosten.”

Met een ingebouwde thermostaat en temperatuurregelaar krijg je de mogelijkheid om elke ruimte apart – en snel – te verwarmen volgens de temperatuur die je zelf wil. “Bovendien kan je het toestel inzetten in om het even welke omgeving: van het klaslokaal tot een woonkamer, van een horecazaak tot een kantoorruimte.”

Klanten uit Limburg

Infraroodverwarming blijkt de interesse van steeds meer mensen te wekken. “Her en der verschijnen in krantenartikels handige tips om je energiefactuur te doen dalen, maar vreemd genoeg wordt nooit stil gestaan bij de voordelen van infraroodverwarming. Maar toch vinden steeds meer mensen de weg naar Wevelgem. Zo mocht ik afgelopen week nog mensen uit het Antwerpse en Limburg ontvangen.”

Het feit dat de investering die met deze toestellen gepaard gaat, relatief klein is, verklaart mee het succes van deze vorm van verwarming. “Wie een ruimte tot 30 vierkante meter wil verwarmen, moet zo’n 900 euro per toestel uittrekken, een investering die onder de huidige stijgende prijzen snel terugverdiend is.”

“Daarbovenop zijn de warme infraroodstralen ook goed om de bloedcirculatie te stimuleren en een zegen voor mensen met gewrichtspijnen en reuma. Enkel maar voordelen, dus.”

www.infralia.com