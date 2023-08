Inwoners willen dat openbare verlichting niet meer wordt gedoofd

De opzettelijke brandstichting van een auto vorige week woensdagnacht in de Briekhoekstraat in Wervik zorgt bij de inwoners voor een groot onveiligheidsgevoel.

Op de sociale media Facebook deed Nathalie Roman uit de Kasteelstraat om de openbare verlichting niet langer te doven.

“Op een paar dagen tijd heb ik al meer dan 660 likes en dat vind ik heel veel”, zegt Nathalie. “Er zijn immers veel mensen op vakantie en veel ouderen zitten niet Facebook. Opmerkelijk is de post van iemand die de dokter van wacht nodig had midden in de nacht en hij niet eens de huisnummers ziet. Die vrouw mocht zwaaien met de lamp van haar gsm.”

“Ik nam dit initiatief omdat ik vind dat er de laatste tijd te veel gebeurt. De mensen voelen zich niet meer veilig.” (EDB)