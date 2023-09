Inwoners van Zedelgem ongerust: “Stralingen zullen door Ventilus verdrievoudigen”

“We wisten niet dat de hoogspanningslijnen bovenop de bestaande kabels zouden komen”, zucht Urbain Ureel van de actiegroep Begraaf Ventilus. Hij had zich maandagavond ingeschreven voor de infomarkt in Salons Denotter in Zedelgem.

Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid hanteert bizarre normen rond openheid, communicatie en informatie over het gevoelige Ventilus-project: de aanleg van een hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem moet een duurzaam antwoord bieden op de stijgende vraag naar (groene) energie en zorgen voor een robuust en betrouwbaar elektriciteitsnet in West-Vlaanderen en België.

De deur gewezen

Maandagmiddag gaf woordvoerder Ann Heylens een uiteenzetting voor de pers, maar op de infomarkt zelf waren geen journalisten toegelaten. Enkel buurtbewoners die zich vooraf geregistreerd hadden. We werden vriendelijk maar resoluut de deur gewezen door een Vlaamse ambtenaar, onder het waakzaam oog van een veiligheidsagent.

Blijkbaar was het Departement Omgeving beducht voor luidruchtige amokmakers, na incidenten op eerdere infomomenten. Het dossier beroert immers de gemoederen. Discreet passeerde zelfs een politiewagen de parking van Salons Denotter.

Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder van netbeheerder Elia, probeerde ons te sussen: “Ik begrijp dat u als journalist uw werk wil doen, maar we willen de ingeschreven buurtbewoners in alle rust info geven. Het staat u vrij om ze nadien buiten om een reactie te vragen.”

Veldegem gered

Zo gezegd, zo gedaan. De eerste Zedelgemnaar die na de infosessie buiten kwam was Urbain Ureel uit de Faliestraat. Hij uitte zijn gemengde gevoelens over het nieuwe tracé: “Dat passeert niet meer in de Faliestraat waar ik woon. In feite is enkel deelgemeente Veldegem gered, want de hoogspanningslijnen van 380 kV worden in Zedelgem bovenop de bestaande lijnen gelegd. Dat is nieuw, we dachten dat de oude lijnen van 150 kV zouden opgedoekt worden.”

“De elektromagnetische stralingen zullen dus gevoelig verhogen. Met dooddoeners worden de gezondheidsrisico’s weggewuifd. Onze actiegroep zal een bezwaarschrift indienen”, aldus Urbain Ureel.

Zijn buurman Danny Devogelaere woont op 250 meter van de geplande hoogspanningslijnen: “Het Departement zegt dat ik te ver woon om hinder te ondervinden. Maar zeg zelf, zo’n hoogspanningslijn zorgt toch voor visuele hinder!”

Ondergronds

Sabine Ketels en Geert Anseeuw, twee bewoners uit de Kronestraat in Zedelgem, uitten gelijkaardige bezwaren: “Wij wonen op respectievelijk 80 en 39 meter van de bestaande lijnen. De magnetische stralingen zullen drie keer zo groot worden. Toen we aan een expert vroegen of hij onder een hoogspanningslijn zou willen wonen, lachte die eens.”

Buren Geert Anseeuw en Sabine Ketels: “We wonen op 39 en 80 meter van een hoogspanningslijn.” © svk

Volgens Geert Anseeuw is dit dossier een gemiste kans: “Men had de hoogspanningslijnen ondergronds moeten leggen, ook onder het natuurdomein Vloethemveld. Elia zegt dat ondergronds duurder is, maar de technologie verbetert voortdurend.”

Schadevergoeding

Sabine Ketels overweegt om een schadevergoeding te vragen: “Elk huis zal geschat worden op zijn waarde. Maar omdat de bestaande lijn versterkt wordt, hebben we slechts recht op de helft van het bedrag dat bewoners krijgen, als er een volledig nieuwe hoogspanningslijn aangelegd wordt.”