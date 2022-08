Inwoners van 48 West-Vlaamse gemeenten kunnen straks warmteverlies van hun woning online raadplegen

Hoeveel warmte verliest mijn woning via het dak? Op die vraag kunnen inwoners van 48 West-Vlaamse gemeenten vanaf september het antwoord online vinden. Dat kan via de website dakinzicht.fluvius.be. Later in september komen er nog eens drie gemeenten bij.

Op vandaag kunnen inwoners van 24 West-Vlaamse gemeenten terecht op dakinzicht.fluvius.be om de dakenscan van hun woning te bekijken. Vanaf september komen daar nog eens 24 gemeenten bij. West-Vlaanderen is daarmee de beste leerling van de klas. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) opvroeg bij minister Zuhal Demir (N-VA). In Vlaanderen zijn ondertussen 162 gemeenten overvlogen, goed voor een prijskaartje van 1,1 miljoen euro.

“Luchtthermografie maakt het mogelijk om de warmteverliezen van daken in kaart te brengen. Ze zijn ook een manier om burgers te sensibiliseren om hun woning energetisch te renoveren. Toch is er meer promotie en begeleiding nodig om tot effectieve resultaten te komen”, zegt Warnez.

Daarmee doelt het Wingense parlementslid op het bescheiden succes van de website. Het afgelopen anderhalf jaar werd de site door slechts 55.919 bezoekers bezocht. “Heel wat mensen hebben nog niet gehoord van deze dakenscans”, zegt hij. “De minister moet daarom de handen in elkaar slaan met de lokale besturen en deze dakenscan beter promoten.”

Later in september komen er nog eens drie gemeenten bij, wat het totaal op 51 West-Vlaamse gemeenten brengt. En wat met de 13 resterende? “Alles begint bij een vraag vanuit de lokale besturen”, weet Warnez. In september wil Fluvius de besturen nog eens wijzen op het bestaan van de service.