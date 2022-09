Indrukwekkend lijstje energiemaatregelen in Mesen

Op de gemeenteraad pakte burgemeester Sandy Evrard uit met een indrukwekkend lijstje van energiemaatregelen. Net als in de buurgemeente Heuvelland worden nu ook de lichten ’s nachts gedoofd.

Het doven van de lichten zal wellicht ingaan met het ingaan van de wintertijd eind oktober. De openbare verlichting zal niet branden van zondagavond 23u tot vrijdagmorgen 5u. In het weekend worden de lichten niet gedoofd. Mesen telt nu 1/3 ledverlichting en voorziet binnen afzienbare tijd een volledige overschakeling naar ledverlichting. Vanaf 12 november gaat het toeristisch infopunt dicht.

“We openen dan weer met Pasen. Op vraag van groepen kunnen we wel nog het toeristisch infopunt openen,” aldus de burgemeester die verder ook alle vergaderingen wil centraliseren in het stadhuis. “Het cultuurhuis waar we tot 90 boekingen hadden in het bijna afgelopen jaar zal dus niet geopend worden.” In Mesen wordt ook uitgekeken om de energie die vrijgekomen is door de zonnepanelen van het buurthuis te delen met het stadhuis. Begin 2023 komt er geen nieuwjaarsreceptie in Mesen. De inwoners moeten ook geen eindejaarsgeschenk in de bus verwachten. Gratis kerstbomen worden niet ter beschikking gesteld. Ook kerstverlichting zal niet aangebracht worden in de stad. De tegemoetkoming naar de leerlingen van de vrije basisschool om aan een goedkoper tarief te gaan zwemmen naar Komen komt eveneens te vervallen.

“We blijven wel tussenkomen in het busvervoer,” aldus de burgemeester. “Snoeien we ook daar dan zou het zwemmen voor de kinderen wellicht afgeschaft worden. Dat willen we vermijden net als we in de portemonnee van de Mesenaars zouden zitten.”

Aansluitend op deze energiemaatregelen uitte de burgemeester ook zijn bezorgdheid over de nakende fusieplannen. “Maar als faciliteitengemeente vallen we daar uit de boot of er moet een grondwetsherziening komen met zowel aan Vlaamse als aan Waalse kant een 2/3 meerderheid. Dat zal aan Waalse kant niet zomaar gebeuren. Dus moeten we anders gaan denken. Zo zat ik al samen met de burgemeesters van de faciliteitengemeenten Voeren en Wemmel om van gedachten te wisselen. Zo wordt er gedacht aan een district waarbij we een aantal bevoegdheden als politie en brandweer doorgeven aan de fusiegemeente en onze eigen weg blijven gaan voor andere domeinen als sport-, jeugd-, cultuur- en senioren.”