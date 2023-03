IN KAART Loopt Ventilus straks langs dit traject door West-Vlaanderen?

Het definitieve tracé voor de Ventilus-hoogspanningslijn ligt vrijdag ter bespreking op de agenda van de ministerraad van de Vlaamse regering. Dinsdagavond al besprak Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) het tracé met een aantal CD&V-burgemeesters uit de regio. De bedoeling was om eventuele onvrede nog weg te masseren zodat CD&V de baan vrij heeft om vrijdag een beslissing van de Vlaamse regering te steunen. Dat lijkt ook te lukken, gezien de meeste CD&V-burgemeesters zich voorlopig van commentaar onthouden.

Uit wat voorlag, blijkt alvast dat Ventilus aan land zal komen in het Oostende van Bart Tommelein (Open VLD). En dus niet in De Haan, waar burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) de plak zwaait.

Van daaruit gaat het via een ondergrondse verbinding naar het hoogspanningsstation in Brugge, waar ook de link met de bestaande Stevin-verbinding gemaakt wordt. Ventilus gaat dan via de bestaande hoogspanningslijn richting Zedelgem, waarna er ondergronds richting de snelweg E403 in Ruddervoorde getrokken wordt.

Daar komt Ventilus terug bovengronds, tot aan De Mol in Izegem waar er opnieuw ondergronds gegaan wordt tot aan de snelwegparking in Oekene. Van daaruit wordt via een nieuwe hoogspanningslijn de link gemaakt met de bestaande lijn die loopt tot in Avelgem.