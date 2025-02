IN KAART Locatie voor masten hoogspanningslijn Ventilus bekend, ontdek hier waar ze alle 177 komen

Netbeheerder Elia heeft een voorlopige locatie bepaald voor de hoogspanningsmasten in het kader van de nieuwe hoogspanningsverbinding Ventilus doorheen onze provincie. Dat tracé was al langer bekend, maar in het project milieueffectenrapport (MER) worden die 177 locaties nader gespecifieerd. Uit het project-MER blijkt daarnaast dat zo’n 500 woningen in aanmerking komen voor compensatie, 120 woningen komen in aanmerking om te verkopen.

In mei vorig jaar werd het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat plan legt de contouren vast waarbinnen de Vlaamse regering de nieuwe hoogspanningsverbinding wil gerealiseerd zien. Om Ventilus ook effectief te gaan bouwen, is een omgevingsvergunning en een milieueffectenrapport (MER) nodig. Dat laatste document schetst de impact van het project op mens en milieu. Netbeheerder Elia, dat de teugels vanaf nu in handen heeft, stelde dinsdag het project-MER voor, de kladversie van het definitieve MER zeg maar.

Uit het document, dat 1.500 pagina’s telt met daarbij nog eens 1.500 pagina’s aan bijlagen, blijkt dat Elia bij de aanleg van de nieuwe stukken hoogspanningslijn gekozen heeft voor vakwerkmasten met geïsoleerde mastarmen. “Deze masten zorgen voor minder visuele impact en ook het elektromagnetisch veld dat ze genereren, is kleiner”, klinkt het. Dit gaat concreet over de delen van het tracé van Torhout tot Izegem langs de E403 en van de E403 in Oekene over Lendelede tot het hoogspanningsstation in Izegem.

Straling gemonitord

Ook vlak voor het bedrijf Skyline Communications in Izegem en op het landbouwbedrijf van Francky Snaet in Lichtervelde – twee felle tegenstanders van het project – komt een nieuwe mast te staan. Zij lieten al weten hun strijd tegen het project alvast niet te staken. Op andere plaatsen, zoals van het hoogspanningsstation in Brugge tot in Zedelgem, worden sterkere kabels op bestaande hoogspanningsmasten gelegd. Daar zal het elektromagnetisch veld het grootst zijn.

Vooral over de impact van die elektromagnetische straling op de gezondheid van mens en dier is er in onze provincie heel wat onrust. “De Vlaamse regering heeft een norm vastgelegd van 100 microTesla voor acute blootstelling. Daarnaast is er ook een waarde bepaald waaronder de straling moet blijven bij langdurige blootstelling (0,4 microTesla, red.). De overheid zal ook een monitoring opzetten om dit alles bij te houden”, klinkt het. Daarnaast maakt Elia zich sterk dat het de straling kan verkleinen door kabels in een andere volgorde op te hangen. Eerder maakte de overheid ook al de aanbeveling om geen nieuwe kinderopvangvoorzieningen of scholen te bouwen in de zone waarbinnen de langdurige blootstelling 0,4 microTesla bedraagt.

Kijk hier waar Elia de masten – in het voorlopige MER – wil inplannen.

Het project-MER schept ook duidelijkheid in de manier waarop mensen en bedrijven die getroffen worden door Ventilus gecompenseerd zullen worden. Dit is afhankelijk van of men bij een bestaande of een nieuwe luchtlijn woont. Wie binnen een straal van 100 meter rond een nieuwe luchtlijn woont, kan zijn huis verkopen aan Elia. Wie binnen een straal van 200 meter rond een nieuwe luchtlijn of binnen 125 meter rond een bestaande luchtlijn – die versterkt zal worden – woont, kan eveneens rekenen op een compensatie.

Exacte bedragen zijn er niet, het gaat om percentages. Volgens Elia gaat het om 500 woningen waarvan de eigenaars mogelijk een compensatie kunnen krijgen. Van die 500 zijn er zo’n 120 woningen die verkocht zouden kunnen worden. Ook voor mensen of bedrijven die een mast op hun eigendom krijgen, is er een vergoeding voorzien. “Dat gaat om honderden gesprekken en het is een monnikenwerk geweest om dat allemaal te doen. Maar we vinden het belangrijk om dit met die mensen persoonlijk te bespreken”, zegt Elia. Het geld voor de compensaties wordt achteraf op de verbruiker verhaald: het komt op de factuur.

Raad van State

Concreet wordt het project-MER binnenkort naar alle mogelijke actoren (gemeenten, nutsbedrijven, …) gestuurd voor een eerste advies. Die adviezen worden vervolgens verwerkt in het definitieve MER dat samen met de omgevingsvergunningsaanvraag zal ingediend worden. Elia maakt zich sterk dit nog voor de zomer te kunnen doen. Daarna volgt een periode van zestig dagen van openbaar onderzoek. Elia hoopt dat de Vlaamse regering nog dit jaar een omgevingsvergunning zal kunnen afleveren.

Mogelijk strooit echter de Raad van State nog roet in het eten. Vijf schorsingsberoepen tegen het GRUP zijn daar al verworpen, maar er lopen nog altijd 25 vernietigingsberoepen. “Als de Raad van State ons dwingt om één en ander te veranderen, dan zullen wij daar ook aan voldoen. Maar de timing is krap”, zegt Elia.