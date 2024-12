IN KAART Deputatie verdedigt provinciale groepsaankoop zonnepanelen: “Nergens wordt zo weinig zonnepotentieel benut”

In West-Vlaanderen benutten we slechts 6,9 procent van ons zogenaamde zonnepotentieel. Dat wil zeggen dat er er slechts op een kleine 7 procent van alle dakoppervlakte die geschikt zou zijn om zonne-energie op te wekken, effectief zonnepanelen liggen. Die informatie gebruikt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe tijdens de provincieraad om de provinciale groepsaankoop voor zonnepanelen te verantwoorden.

Voor het derde jaar op rij organiseert Provincie West-Vlaanderen een groepsaankoop voor zonnepanelen. Geïnteresseerde particulieren kunnen vrijblijvend een persoonlijk voorstel aanvragen. De Provincie selecteert een leverancier die doorgaans een voordelige prijs kan aanbieden – door het volumevoordeel – en aan verschillende vereisten voldoet. Alle ingeschrevenen beslissen na het voorstel of ze ingaan op het aanbod.

Of het wel de taak is van de Provincie om een groepsaankoop voor zonnepanelen te organiseren, dat vroeg provincieraadslid Niels Delbaere (Vlaams Belang) zich af. “Zouden de alle middelen die daar aan worden besteed niet veel beter kunnen ingezet worden? Laten we de organisatie van zo’n groepsaankoop niet beter over aan de private sector?”, klonk het.

Gedeputeerde voor Energie Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) was zeer duidelijk in zijn repliek. “Ja, dat is onze taak. Zonne-energie is de allergoedkoopste energie om op te wekken. Het is duidelijk dat we in een energietransitie zitten, wij moeten daarop inspelen. Zeker wanneer je weet dat wij slecht een minuscule fractie van ons zonnepotentieel benutten.”

Amper zonnepanelen

Die bewering blijkt te kloppen. Volgens de Energiekaart van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap benutten we in West-Vlaanderen slechts 6,9 procent van ons zonne-potentieel. Alle andere Vlaamse provincies doen het beter. Koploper is Limburg: daar liggen er zonnepanelen op 10,2 procent van de daken die daarvoor geschikt zijn. De evolutie gaat ook traag: in vier jaar tijd steeg het West-Vlaamse cijfer slechts met 2,7 procentpunten. Let wel: het gaat zowel over residentiële woningen als over andere gebouwen (vb. bedrijven).

Ook tussen de 64 gemeenten zijn de verschillen groot. Zo doen ze in Harelbeke het hardst hun best om zovele mogelijk zonne-energie op te wekken: daar ligt 10,2 procent van het geschikte dakoppervlakte vol met zonnepanelen. Ook andere Zuid-West-Vlaamse gemeenten doen het goed. Onderaan de rangschikking staan dan weer voornamelijk landelijke en kustgemeenten. In Nieuwpoort wordt slechts 3,5 procent van het zonnepotentieel benut. (lees verder onder de kaart)

Tot slot benadruk de gedeputeerde nog eens het dubbele voordeel van de groepsaankoop. “Enerzijds is het financieel voordelig, want er wordt altijd een zeer scherpe prijs geboden. Anderzijds is het een zeer toegankelijke manier om deze keuze te maken, want wij kunnen garanties bieden op vlak van consumentenbescherming. Wij gaan enkel in zee met ervaren partners, West-Vlamingen moeten zich zelf dus geen zorgen maken over de betrouwbaarheid van een aannemer.”