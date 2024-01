Impuls dient deze maand nieuwe omgevingsvergunning in voor zonnepark in Lauwse Vogel- en Bieswijk

Woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik zet haar plannen om een zonnepark te bouwen in de Vogel- en Biestwijk in Lauwe voort. Een eerste vergunningsaanvraag werd ingetrokken, maar nog deze maand wordt een nieuwe versie ingediend. Dinsdagavond was daarover een infomarkt.

Een braakliggend terrein, een lap groene grond. Dat is de vier hectare in de Vogel- en Biestwijk vandaag. Op papier is het woonuitbreidingsgebied bedoeld voor de bouw van ruim 100 sociale woningen. Dat is de komende jaren echter geen optie.

Woonmaatschappij Impuls Menen-Wervik, die eigenaar is van het terrein, wil de ruimte wel een bepaald nut geven. Daarom maakte het in juni vorig jaar de plannen bekend om er een zonnepark te installeren.

“Daarmee wordt de grond gevaloriseerd ten voordele van de sociale huurders van de woonmaatschappij door de productie van zonnestroom”, staat te lezen.

Een tijdelijke invulling met ruim duizend zonnepanelen, die na twintig jaar, als dat nodig is en kan, weer verdwijnen om er te bouwen. Er werd een vergunningsaanvraag ingediend, maar die werd in september alweer ingetrokken.

“Misschien waren we iets te vroeg met onze plannen”, liet directeur Sonny Ghesquière toen optekenen. “Op basis van alle vragen en opmerkingen willen we dit najaar een herwerkte aanvraag indienen.”

Die herwerkte aanvraag is nu zo goed als klaar. Omwonenden kregen een brochure met wat meer uitleg. Dinsdag konden ze van 17 tot 19 uur terecht op een infomarkt om vragen te stellen over de hernieuwde plannen. “Bedoeling is om nu in de loop van de maand de nieuwe vergunningsaanvraag in te dienen”, verduidelijkt Ghesquière.

In de brochure valt alvast dat er enkele zaken gewijzigd werden op vraag van de omwonenden. Zo komt de haag dichtbij de aanpalende tuinen om die af te sluiten. De geplande verharde looppiste verdwijnt uit de plannen. “Veel buurtbewoners vreesden dat dit pad de kans op vandalisme en inbraak in de huizen via de achtertuin zou verhogen”, klinkt het.

Op vraag van de bewoners komen er ook camera’s gericht op de zonnepanelen. Daarnaast zal er ook een elektriciteitscabine gebouwd worden specifiek voor het zonnepark. Een hele verandering, als het zonnepark er zou komen. Het is, eens de aanvraag is gebeurd, aan de stad Menen om al dan niet goedkeuring te geven.

Wie al zeker geen voorstander is, zijn de leden van oppositiepartij Groen. Ook tijdens de vorige procedure lieten ze zich al negatief uit over de plannen. “Het gaat om inname van ruimte die beter benut kan worden voor landbouw of natuur. Als men zonnepanelen wil plaatsen, is er nog voldoende plaats op daken. Voor ons is dit een prestigeproject, terwijl ze beter zouden inzetten op het verkorten van de wachtlijsten voor sociale woningen”, klonk het vorige keer.

Een argument dat Impuls ook in de nieuwe brochure wil weerleggen. “We beschikken over ongeveer 2.600 sociale huurwoningen. Waar het technisch mogelijk is, installeren we zonnepanelen – dat gaat over 1.300 daken.”