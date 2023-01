IMEWO-deal met De Haan goedgekeurd

De gemeenteraad van Oostende heeft de ‘IMEWO-deal’ tussen Oostende, Bredene en De Haan goedgekeurd. In het slechtste geval betalen Bredene en Oostende vanaf 2025 een jaarlijkse compensatie.

Alles draait om de gebieden voor energievoorziening. Volgens een recent Vlaams decreet moeten die aaneengesloten zijn. Oostende en Bredene (bij IMEWO) zitten daar op een eiland want de omliggende gemeenten zijn bij Gaselwest. De Haan kon, bij overstap van Gaselwest naar IMEWO zorgen dat er zo’n aaneengesloten gebied zou komen. De Haan was wel bereid, maar berekende dat er minder inkomsten zouden zijn door dividenden en sprak Oostende en Bredene aan om het verlies te compenseren. Er werd een akkoord gemaakt waarbij Bredene en Oostende vanaf 2025 samen maximaal 66.000 euro per jaar betalen aan De Haan. Dat kan ook minder zijn, als blijkt dat De Haan alsnog minder ‘verlies’ zou lijden door de overstap.

Jeroen Soete (Vooruit) vond dat er te veel onduidelijkheid was, de documenten niet in het dossier staken en het schepencollege al vooraf had toegezegd. Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) reageerde. “Als De Haan niet overstapt naar IMEWO dan waren we verplicht om aan te sluiten bij Gaselwest met hogere prijzen voor onze inwoners. Dat risico willen we niet nemen. En blijkbaar wij niet alleen, want ook in Bredene, waar Vooruit de absolute meerderheid heeft, stapt men mee in het verhaal. Er zal trouwens vanaf 2025 enkel moeten betaald worden als er een groot verschil is en dat moet dan nog blijken.”

Het punt werd goedgekeurd. OpenVLD, N-VA, Groen en CD&V stemden voor (22 stemmen), Vooruit en Vlaams Belang stemden tegen (17 stemmen).