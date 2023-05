IJzer & Zee legt zonnepanelen op sociale woningen

De sociale huisvestingsmaatschappij IJzer & Zee investeert fors in zonnepanelen. Dankzij een Europees project wil ze zoveel mogelijk van de 1.900 sociale woningen in de elf gemeenten onder haar koepel tegen 2050 energieneutraal maken. Men begint in Veurne, Nieuwpoort, Oostduinkerke en De Panne.

Algemeen directeur Alexandre Giele legt uit: “Bijna alle sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) hebben zich ingeschreven om zonnepanelen af te nemen. ASTER is een Europees project, een coöperatieve vennootschap van sociale huisvesters, dat investeert in duurzaam sociaal wonen. Het woord staat voor ‘Access to Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit’, en betekent ‘Toegang tot duurzaamheid voor huurders door middel van energie-efficiënte modernisering’. Het project zal zo’n 395.000 fotovoltaïsche installaties installeren op 50.000 sociale woningen.”

25 jaar garantie

“Als SHM kregen we de gelegenheid om aandeelhouder te worden. We betalen jaarlijks af door de aankoop van onze aandelen. Er is 25 jaar garantie op de zonnepanelen en het onderhoud is inbegrepen. Na 25 jaar worden ze eigendom van IJzer & Zee. Het raamcontract is binnengehaald door EnergyVision, een jong bedrijf dat op korte termijn marktleider is geworden in de zonne-energiesector en 220 werknemers heeft.”

“Concreet gaat alles als volgt in zijn werk: een contactpersoon van ASTER komt ter plaatse bekijken waar de zonnepanelen kunnen gelegd worden. Zij staan ook in voor de communicatie en de uitleg over de werking van zonnepanelen. De slogan is duidelijk: ‘De zon schijnt voor iedereen.’ Alles wordt aan de huurders duidelijk uitgelegd in een handig en laagdrempelig videofilmpje op de website. Alle woningen met een dak waaraan de eerste 30, 40 jaar niets moet gebeuren, komen in aanmerking.”

Energiedelen

“In een eerste fase plaatsen we 1.397 zonnepanelen op 104 woningen, in één week tijd. Er wordt in deelprojecten gewerkt. In Veurne starten we aan het Rozenhof en de Wilgenlaan, in Nieuwpoort op het Jan Turpinplein en de G. Mommerencystraat, in Oostduinkerke in de Koningstraat en de A. Courtensstraat, en in De Panne in de Zonnebloemweg. De huurders betalen een tarief dat 15% lager ligt dan het gangbare markttarief en dat ook iets lager ligt dan het sociale tarief. De overtollige stroom wordt verkocht. Een deel van de opbrengst is voor ons, een deel voor ASTER. Met de eerste 104 woningen kunnen we jaarlijks net geen 500.000 kWh stroom opwekken. Ter vergelijking: een standaardgezin verbruikt zo’n 3.500 kWh per jaar.”

Jonas Bel, voorzitter van de raad van bestuur van IJzer & Zee: “We vinden het belangrijk dat ook mensen die het minder breed hebben kunnen genieten van de voordelen van zonne-energie.” Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) voegt eraan toe: “Het is positief dat alle sectoren en de sociale huisvestingsmaatschappijen zich engageren. Veurne is gestart met zonnepanelen op het woonzorgcentrum, dan op het stadskantoor, er komen er 125 op dienstencentrum De Zonnebloem, en we proberen een systeem van energiedelen op te zetten.”