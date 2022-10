IJspistes te duur deze winter? Niet in De Haan, dat er meteen twéé plaatst: “Goed voor de lokale economie”

De geplande natuurijspistes in parkdomein La Potinière en op de Markt van Wenduine komen er deze winter toch. Een opvallende beslissing, want in andere gemeenten wordt door de hoge energiefactuur het ijsschaatsen afgevoerd. “De ijspistes stonden ook hier ter discussie, maar mensen hebben in deze tijden recht op winterse ontspanning en de lokale economie vaart hier wel bij”, motiveert burgemeester Wilfried Vandaele.

Na een zorgvuldige afweging van mogelijke alternatieven, koos De Haan ervoor om de geplande natuurijspistes in parkdomein La Potinière en op de Markt van Wenduine deze winter toch te openen. “Sommigen vonden dat een ijspiste in deze tijden niet kan omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, anderen vonden dan weer dat mensen ook in deze tijden recht hebben op winterse ontspanning en dat de lokale economie daar wel bij vaart. Daarom hebben we het hele dossier nog eens tegen het licht gehouden”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (Open & N-VA).

Twee keer overdekt

De gemeente vergeleek de kostprijs met andere alternatieven. De keuze viel uiteindelijk op twee overdekte natuurijspistes omdat deze, behalve het goedkoopst, ook het meest belevingsvol zijn. “Een piste met synthetische platen is heel duur. Met een huurprijs van meer dan 59.000 euro kost een synthetische piste van 300 vierkante meter bijna het dubbele van een natuurijspiste. Bovendien vielen de kunstschaatspistes in 2019 niet in de smaak bij de bezoekers. Ook een rolschaatspiste zonder overdekking is duurder dan een natuurijspiste. De kostprijs bedraagt 32.639,75 euro voor 150 vierkante meter en die bleek vorig jaar in Wenduine geen succes”, zegt schepen Marleen De Soete (Samen Vooruit!).

Kleiner

Om de energiekost terug te dringen, zullen de schaatspistes deze winter iets kleiner zijn: 200 in plaats van 300 m². “Ook kiezen we voor de technisch meest geavanceerde piste, met een dunnere ijslaag, en een extra isolatielaag onder het ijs. Zo ligt het energieverbruik beduidend lager. Beide pistes draaien op het elektriciteitsnet”, aldus De Soete. Vervuilende generatoren op benzine zijn niet meer nodig omdat de gemeente investeerde in zwaardere elektriciteitskasten. “Het uiteindelijke verbruik werd door de energiedeskundige berekend op ca. 2.300 euro per piste. Het oorspronkelijk geraamde verbruik, gebaseerd op de cijfers die andere gemeenten noemden, bleek dus overdreven. Ook de periode waarop de schaatspistes open zijn wordt ingekort, wat nog een extra vermindering van het verbruik betekent”, vult burgemeester Vandaele nog aan.

Contract

De gemeente voegt er verder ook nog aan toe dat ze een contract hebben met de uitbaters. “Zij moeten zelf investeren in chalets en een programmatie, terwijl de gemeente de ijspistes moet aanleggen. Zo niet, dan betaalt de gemeente een schadevergoeding van 20.000 euro, vermeerderd met het bedrag van de al gemaakte kosten”, besluit Vandaele (Open & N-VA). Volgens schepen van Toerisme Marleen De Soete is het winterevenement bovendien een belangrijke motor voor de lokale economie. “Dat mogen we in deze moeilijke tijden ook niet uit het oog verliezen.” De schaatspistes gaan open op woensdag 21 december, om de scholen en sociale instellingen toch nog de kans te geven om in de laatste dagen voor de vakantie te komen schaatsen. Ze sluiten hun deuren op het einde van de kerstvakantie. (WK)