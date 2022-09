IJsjesmaker Surprice gaat anderhalve maand vroeger op winterregime: “Minder werken om minder energie te verbruiken”

Zaakvoerder Christof Thorrez (48) van ijsjesbedrijf Surprice krijgt het warm als hij denkt aan de stijgende energieprijzen. Met vestigingen in Houthulst, Kemmel, Kortrijk en Westouter loopt de factuur snel op. Zo snel dat Thorrez heeft besloten om een anderhalve maand vroeger dan anders over te schakelen op het winterregime. “We willen niet nog harder en meer werken om minder te verdienen”, zucht hij. Zo probeert hij de kerk in het midden te houden.

“Ik betaal maandelijks 6.500 euro aan elektriciteit. Mijn vast contact bij Engie loopt af in mei volgend jaar. Daarom anticipeer ik nu al op de grootte van mijn nieuwe voorschotfacturen door mijn verbruik drastisch terug te schroeven”, maakt Christof meteen duidelijk. Om dat te realiseren past hij zijn openingsuren aan. “Dat is anderhalve maand vroeger dan anders. In onze vestiging in Houthulst kan je onze producten enkel kopen. De tearoom schrappen we er. De coffee- en gelatobar in Westouter doen we enkel tijdens het weekend open en de cocktailbar uitsluitend op afspraak. Voor onze vestigingen in Kortrijk en Kemmel verandert er voorlopig niets omdat het kleinere maar wel goed draaiende zaken zijn.” De zaakvoerder is opgelucht dat hij vorig jaar al in een nieuw magazijn investeerde met een grote diepvrieskamer. Daardoor kan hij de diepvriescellen her en der in kalmere periode uitschakelen. “Een volgende stap is de investering in een eigen elektriciteitscabine op zonne-energie. We spreken dan al snel over een uitgave van 75.000 euro”, berekende de ijsjesmaker.

Andere stappen

En het blijft niet bij het aanpassen van de openingsuren alleen. “Noodgedwongen hebben we de prijs van een bolletje ijs moeten verhogen van 2,2 naar 2,5 euro. Je moet weten dat de grondstofprijzen verdubbeld zijn in één jaar tijd. We zouden dus eigenlijk bijna 5 euro voor één bol moeten vragen om dezelfde winstmarge te kunnen aanhouden. Dat willen we onze klanten uiteraard niet aandoen. De prijs van de kerstbuches verhogen we niet maar we werken enkel met een formaat voor zes personen. We snoeien ook wat in ons aanbod en werken volgens het principe ‘op is op’. Door efficiënter te werken hopen we het te kunnen bolwerken met minder personeel want ook die kosten zijn gestegen.”

Surprice werkt ook voor andere ondernemers zoals bakkers. “Die sector heeft het eveneens hard te verduren. Daarom hebben we besloten om voor hen geen prijsstijgingen door te voeren. We leggen wel strengere voorwaarden op. Zo zullen we niet meer leveren bij klanten die hun factuur op de vervaldatum nog niet betaald hebben. Wil het bedrijf zijn producten gratis geleverd dan moet het minimum voor 500 euro bestellen.” (GUS)