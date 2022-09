Ieper geeft tijdelijke energiepremie tot 500 euro

De stad Ieper lanceert een tijdelijke energiepremie voor inwoners die geen recht hebben op het sociaal tarief, maar die door de stijgende energieprijzen toch in de moeilijkheden dreigen te komen. Dat meldt de West-Vlaamse stad maandag.

De sterk stijgende energieprijzen en de oplopende gas- en elektriciteitsfacturen brengen steeds meer gezinnen in financiële problemen. De federale overheid heeft al maatregen genomen, denk aan de btw-verlaging op elektriciteit en gas en de eenmalige energiecheque van 100 euro. Daarnaast is er het verlengde en uitgebreide sociaal tarief voor mensen met bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen.

Maar die ingrepen volstaan niet voor iedereen. De West-Vlaamse stad Ieper wil hierop inspelen door zelf een extra tijdelijke energiepremie te voorzien, specifiek voor de mensen die “géén recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit maar toch in de problemen dreigen te komen”.

Het gaat dan om inwoners die “in collectieve schuldenregeling of bij schuldhulpverlening” bij de stad zitten en om “gezinnen met een beperkt inkomen (lager dan de inkomensgrens voor verhoogde tegemoetkoming)”.

De tijdelijke premie bedraagt een derde van de totale kostprijs van de energiefactuur voor verwarming met een plafond van 500 euro.

“Met deze energiepremie willen we Ieperlingen in financiële moeilijkheden een extra duwtje in de rug te geven”, legt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA) uit. “Tegelijk willen we burgers met grote zorgen meegeven: zet gerust de stap naar onze dienst Welzijn. We zijn er net om samen op zoek te gaan naar alle mogelijke oplossingen.”

Inwoners van de stad Ieper die in aanmerking denken te komen, kunnen contact opnemen met de dienst Welzijn. Aanvragen kunnen tot het einde van het jaar ingediend worden, zo lang het past “binnen het beschikbare budget”.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) bekijken heel wat Vlaamse steden en gemeenten wat ze bijkomend voor hun inwoners kunnen doen om de energiecrisis door te komen. “Dat kan door objectiveerbare maatregelen, bijvoorbeeld zoals Ieper doet, maar ook door via de bestaande dienstverlening voor individuen op het vlak van financiële ondersteuning en budgetbeheer. Voor beide opties is budget nodig, zeker als je weet dat de groep mensen die in de problemen dreigt te komen door de stijgende prijzen groter wordt”, legt Nathalie Debast van de VVSG uit.