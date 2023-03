Iedereen kan zijn elektrische auto opladen op de site van diepvriesproducent d’Arta in Ardooie

Vooraan op de parking van diepvriesproducent d’Arta uit de Pittemsestraat in Ardooie staat er nu een ultrasnelle elektrische laadpaal. “Behalve onze eigen bedrijfswagens kan iedereen hier buiten de kantooruren en in de weekends zijn elektrische wagen komen opladen”, zegt co-CEO Pieter De Backere van d’Arta.

“Gezien het productieproces en de opslag van onze producten op min 20° Celsius veel energie vereist, investeert het bedrijf al vele jaren in eigen opwekking en besparing van energie”, aldus Pieter De Backere. “10 hectare zonnepanelen en een windturbine zorgen voor 25 procent van de totale hoeveelheid elektriciteit die we hier op de site verbruiken. Hetzelfde verhaal vinden we terug in ons gasverbruik waar onze eigen waterzuiveringsinstallatie meer dan 20 procent van ons totale gasverbruik dekt. Energie genereren en verbruiken zonder het net te belasten; de elektrificatie van ons wagenpark én de focus op duurzaamheid resulteerde in het plaatsen van een ultrasnellader van 360 KW op de parking van onze site.”

3 minuten voor 100 km

De ‘Terra 360’ is de eerste lader van Supplimax in België. Aan die ultrasnelle laadpaal kunnen twee elektrische wagens tegelijkertijd opladen. “We hebben al een aantal elektrische laadpalen van 22 KW staan waar ons personeel dat met een elektrische bedrijfswagen rijdt gedurende de werkuren zijn auto kan opladen en dat duurt een 4-tal uur. Als het sneller moet kunnen zij ook gebruikmaken van de snellader. Maar iedereen mag hier trouwens zijn elektrische wagen op de site van d’Arta komen opladen, alleen buiten de kantooruren en in de weekends. Met een laadbeurt van tussen de 10 en 20 minuten is de auto voor 80 procent opgeladen. Of per 3 minuten oplaadtijd kan je ongeveer 100 kilometer elektrisch rijden. Je betaalt een halve euro per kWh.”

Schepen van milieu, energie en duurzaamheid Kathleen Verhelle (Groep 82) heeft het over een extra troef voor Ardooie. “We hebben nu een 20-tal laadplaatsen op 10 laadplaatsen”, zegt ze. “De nieuwe snellader op de parking van d’Arta is goed bereikbaar en zeker een bijkomende troef voor de Ardooienaren die al elektrisch rijden.”

“En het is zeker een extra service voor de omwonenden van ons bedrijf”, besluit Pieter De Backere. D’Arta investeerde 90.000 euro in de ‘Terra 360’. Een project dat tot stand kwam in samenwerking met Supplimax, ABB, G&V Energy Group en Afschrift. (IB)