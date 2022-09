Horen ijspistes nog thuis op wintermarkt met hoge energieprijzen? Nieuwpoort kiest voor rolschaatspiste

Verschillende West-Vlaamse gemeenten en steden beslissen nu al om dit jaar geen ijspistes te plaatsen op de jaarlijkse wintermarkten. Door de stijgende energieprijzen wordt het voor sommigen te duur om de piste enkele weken lang koel te houden. Nieuwpoort besliste al eerder om hun ijspiste te vervangen door een energiezuinig alternatief, rolschaatspiste. “We willen het goede voorbeeld geven aan onze inwoners.” In De Haan, Koksijde en Blankenberge komt er deze winter wel opnieuw een ijspiste!

Nieuwpoort besliste om hun traditionele ijspiste op de wintermarkt te vervangen door een rolschaatspiste. “Dat maakt allemaal deel uit van ons grotere besparingsplan. Niet alleen de bevolking doet moeite om energiezuinig te zijn. Maar wij willen duidelijk het goede voorbeeld tonen dat wij als stad er zelf hard mee bezig zijn en het geld niet door de ruiten gooien”, vertelt burgemeester Vanden Broucke (CD&V).

“We willen als gemeenten het goede voorbeeld tonen om energie te besparen”

“We kijken op alle vlakken waar we kunnen besparen. Maar de kerstverlichting schrappen? Geen sprake van”, gaat Vanden Broucke verder. “We willen de mensen toch nog een beetje het kerstgevoel geven. We zullen de kerstverlichting deze winter wel een uur vroeger doven dan gewoonlijk, net zoals onze straatverlichting. Het is niet nodig dat die iedere avond tot pakweg 1 uur ‘s nachts branden.”

Ook in Jabbeke, Ieper, Kortrijk, Bredene en Brugge komt er deze winter geen ijspiste bij de wintermarkten. Volgens de gemeenten is dat een grote energievreter en past dat niet binnen de nodige besparingen. In Brugge werd er al eerder beslist om de ijspiste te vervangen door een schaatspiste van kunststof, waar er geen koeling voor nodig is. Mensen kunnen er dus wel nog gaan schaatsen deze winter, maar met een iets andere feeling.

Ter discussie

In De Panne, Oostende, Knokke-Heist, Waregem en Poperinge ligt de beslissing om de jaarlijkse ijspiste te houden of te schrappen nog op tafel. “Er zijn verschillende alternatieven, zoals schaatsen op kunststof, zoals in Brugge. Maar we kunnen ook eventueel de ijspiste voor een kortere periode plaatsen”, zegt Bram Degrieck, burgemeester van De Panne (Het Plan B). “Ik wil niet meesurfen in de paniek-hype, waarbij de gemeenten en burgemeesters om ten strengste besparingsmaatregelen invoeren. Straks is er geen kerstsfeer meer, terwijl we dat deze winter misschien des te meer zullen kunnen gebruiken.”

“De gemeenten moeten niet tegen elkaar opbieden met strenge besparingen. We vergelijken alle opties van alternatieven tot een ijspiste voor een korte periode”

Waregem, Poperinge en Knokke-Heist hangen ook vast aan een contract met een concessiehouder of een ijspiste-uitbater, wat de beslissing moeilijker maakt. “We zullen moeten kijken wat er financieel voordeliger is: het contract nu opzeggen en een forfait te betalen of om het te laten doorgaan. In Knokke-Heist wordt de wintermarkt uitbesteed met een concessie, maar het gemeentebestuur betaalt wel de energiefactuur van de ijspiste. We zullen dit nog grondig bespreken”, zegt schepen van Evenementen Astrid Mestdach.

Wel ijspiste in De Haan, Koksijde en Blankenberge

In De Haan, Koksijde en Blankenberge komt er deze winter wel opnieuw een ijspiste. “De ijspiste is een openbare aanbesteding van de gemeente. Tijdens de coronacrisis werd die net zoals in veel andere gemeenten en steden geschrapt. Maar we kunnen nu niet zomaar onder een overheidsopdracht uit. Daarnaast vraagt een ijspiste koelen ook niet zoveel energie”, vertelt Marleen De Soete, schepen van Evenementen (Samen Vooruit!).

“We kunnen de piste aansluiten op het net om die koel te houden in plaats van op extra generatoren. Dat verbruik komt ongeveer neer op vier frituurketels, die aanstaan. De ijspiste schrappen om energie te besparen is dus een druppel op de hete plaat. Er zijn andere, nuttigere opties, waarbij we meer energie kunnen besparen. We willen de mensen ook nog een lichtpuntje en wat ontspanning bieden in de winterperiode.”

“We willen mensen nog een lichtpuntje bieden in de winterperiode”

Gemeente Koksijde heeft een contract met een leverancier van ijspistes, waar ze niet meer onderuit kunnen. “We hebben er budget voor vrij gemaakt en zullen het laten doorgaan. Misschien zal het wel een week minder lang zijn, maar dat moeten we nog beslissen”, zegt Marc Vanden Bussche (Open VLD). In Blankenberge wordt de wintermarkt uitbesteed met een concessie. “We hebben beslist om dit jaar opnieuw uit te pakken met onze schaatspiste. Het is een risico, die we nemen. We werken met energiezuinige koelers, waardoor we ook wat besparen”, vertelt uitbater Angelino Depoorter.