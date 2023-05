“Hopelijk hebben ze nu wél oren naar ons”: nieuw overlegmoment voor burgemeesters over Ventilus

De steden en gemeenten die betrokken zijn in de aanleg van de nieuwe Ventilus-hoogspanningsverbinding krijgen maandag de kans om hun stem te laten horen op een plenaire vergadering in Brugge. Het gros van de gemeenten stelde een negatief advies op. De vraag rijst dan ook of de burgemeesters, net zoals in september vorig jaar, met een kluitje in het riet zullen gestuurd worden.

Maandag organiseert het planteam van de Vlaamse overheid een plenaire vergadering in Brugge. Naast de betrokken gemeenten en de provincie zijn daar ook diverse organisaties uitgenodigd zoals het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Lijn en de NMBS en Toerisme Vlaanderen. Ook Elia, de netbeheerder die Ventilus zal bouwen, zit mee aan tafel.

Bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) zal niet aanwezig zijn. “Dat zou ongepast zijn, dit is een louter administratieve aangelegenheid”, aldus haar kabinet. Ook niet uitgenodigd zijn de vertegenwoordigers van de diverse burgerplatformen. Alle partijen die wél een uitnodiging kregen, werden vooraf ook gevraagd om een advies in te dienen.

Modelvliegtuigclub

Uit een rondvraag van deze krant blijkt dat de gemeenten – weinig verrassend – overwegend negatief adviseren. De meest aangehaalde argumenten daarvoor zijn de bezorgdheden omtrent de gevolgen van elektromagnetische straling op de gezondheid, het aandringen op het maximaal ondergronds brengen van Ventilus en de onduidelijkheid over de compensaties die getroffen bewoners en bedrijven zullen krijgen.

Elke gemeente heeft ook haar eigen specifieke besognes. Zo wil men in Harelbeke een bestaande 150 kilovoltlijn ondergronds krijgen, vraagt Lichtervelde zich af hoe het met de lokale modelvliegtuigclub en herkenningspunt RADAR zit en wil Oostkamp wel eens weten waarom men Ventilus niet aan de westelijke kant van de E403 bouwt. De grootste zorgen maken ze zich in Lendelede en Deerlijk.

Lendelede krijgt er een nieuwe luchtlijn bij, ziet haar hoogspanningsstation uitgebreid worden en ook de bestaande lijn wordt er versterkt. In Deerlijk komt Ventilus pal boven het centrum. “Wij geven uiteraard een negatief advies en zullen ons goed voorbereiden op die vergadering. Men zal achteraf niet kunnen zeggen dat onze stem niet gehoord werd”, zegt burgemeester Claude Croes (CD&V).

Niet overdrijven

Opvallend: er zijn ook gemeenten die positief advies zullen geven. “Als we antwoorden krijgen op onze vragen over gezondheidsrisico’s en financiële compensaties, dan zullen wij positief adviseren”, zegt Avelgems burgemeester Lut Deseyn (Gemeentebelangen). “Wij willen voorwaardelijk positief adviseren”, zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester) van buurgemeente Zwevegem.

“Over de effecten van straling op de gezondheid moet men niet overdrijven. Wij willen vooral weten hoe het zit met de compensaties voor bestaande lijnen die versterkt worden”, klinkt het. In Izegem, waar Ventilus net naast het bedrijvenpark langs de E403 komt, zal het advies pas maandagochtend afgeklopt worden. Zowat alle gemeenten hebben ondertussen een advocaat onder de arm genomen om hen verder te begeleiden in het hele proces.

Bedrogen

De plenaire vergadering van maandag is een eerste adviesronde, voorafgaand aan het openbaar onderzoek. Pas wanneer dat openbaar onderzoek effectief gestart is, kunnen ook gewone burgers hun bezwaren formuleren. Het is niet de eerste keer dat de burgemeesters hun stem kunnen laten horen. Na een overleg met de Vlaamse regering in september vorig jaar, nog voor de knoop bovengronds/ondergronds zou doorgehakt worden, voelden velen zich in het ootje genomen. “Ik voel me nog altijd bedrogen”, zegt Ardoois burgemeester Karlos Callens (Open VLD). “Ze hebben altijd beweerd dat het niet ondergronds kan en nu blijkt dat wel te kunnen. Hier en daar toch. Zo werkt het niet. Hopelijk hebben ze nu wel oren naar ons”, zegt hij.