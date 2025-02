Hoogspanningsmast van Ventilus komt pal in… hondenweide: “Kon dat echt geen paar meter verder?”

De prijs voor meest ongelukkig ingeplante hoogspanningsmast gaat misschien wel naar Lichtervelde. Eén van de 177 pilonen voor het Ventilus-project komt er pal in de hondenlosloopweide, die niet zo lang geleden geopend werd.

De opening van de allereerste hondenlosloopweide in Lichtervelde in de zomer van 2023 was het eerste wapenfeit van Ann Gunst (CD&V) sinds ze enkele maanden eerder benoemd werd tot schepen van Dierenwelzijn. Er werd lang gezocht naar een locatie, maar die werd uiteindelijk gevonden in de Kleine Kauwentijnestraat, vlak naast de E403-autosnelweg.

Maar Lichterveldse viervoeters – en hun baasjes – zullen niet al te lang kunnen genieten hebben van die hondenweide, want straks komt daar een metershoge hoogspanningsmast. Toch als het van netbeheerder Elia afhangt, die woensdag bekend maakte waar die alle 177 masten voor het Ventilusproject wil neerpoten.

Eén van de 177 Ventilus-masten komt pal in de recent geopende hondenlosloopweide in Lichtervelde. © Google Maps

De Lichterveldse schepen van Dierenwelzijn was alvast nog niet op de hoogte van het nieuws. “Oei, neen, dat wist ik niet. Kon dat echt geen paar meter verder?” lacht Ann Gunst. Al maakt ze zich weinig zorgen. “Sowieso komt er nog een tweede hondenweide in Lichtervelde, normaal gezien in de Leysafortstraat. Het was altijd de bedoeling om er eentje te openen dichter bij het centrum van het dorp, zeker gezien het succes van de huidige weide. De mensen en de hondjes maken er gretig gebruik van.”

Wanneer de nieuwe hondenlosloopweide zal openen, is nog niet bekend.