Hoogspanningslijn Ventilus definitief vastgesteld: “Fundamentele wijzigingen zijn niet nodig”

Het tracé dat de Vlaamse regering eind maart vorig jaar vastlegde voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus doorheen onze provincie zal niet meer gewijzigd worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

Eind maart vorig jaar hakte de Vlaamse regering de knoop door in het Ventilus-dossier, de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn in onze provincie. Met de voorlopige vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) werd een tracé bekend gemaakt waartegen al snel heel wat bezwaar werd gemaakt. Zowel de provincie West-Vlaanderen als heel wat gemeenten adviseerden negatief. Bovendien dienden in totaal 3.424 mensen een bezwaarschrift in tegen de plannen.

Desondanks heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist om het GRUP Ventilus definitief goed te keuren. “De ingediende bezwaren en adviezen hebben niet geleid tot fundamentele wijzigingen aan het GRUP”, klinkt het op het kabinet van bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA). Het dossier vertrekt nu naar de Raad van State. Binnen de dertig dagen moet die haar advies klaar hebben, waarna het GRUP definitief kan vastgesteld worden en kan netbeheerder Elia werk maken van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wie niet akkoord is met de beslissing kan dan eveneens naar de Raad van State trekken met de vraag om een vernietiging van het GRUP. “Wat we zeker gaan doen”, zegt Heidi Deleu van burgerplatform Leefbaar E403. “Eerst willen we zien wat de Raad van State nu gaat doen en hoe ze reageren op alle mogelijke bezwaren. Dit is eigenlijk een project dat niet vergunbaar is. Minister Demir heeft altijd gezegd dat ze nooit zou vergunnen als er geen draagvlak is bij de burgemeesters. Dat is volgens ons nog altijd niet het geval. Het is voor ons niet duidelijk wat de Vlaamse regering eigenlijk bezielt. Net als bij het stikstofakkoord zetten ze gewoon door, tegen alle logica in”, klinkt het.